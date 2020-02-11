Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ще немає повної згоди на проведення саміту з Росією, Францією та Німеччиною щодо конфлікту в сирійському Ідлібі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

На прес-конференції в Анкарі перед від'їздом в Азербайджан Ердоган заявив, що російська делегація повинна приїхати до Туреччини в середу, щоб обговорити ситуацію в Ідлібі.

Раніше він заявив, що саміт може відбутися 5 березня. Сьогодні Ердоган зазначив, що він може зустрітися з російським президентом Владіміром Путіним в цю дату, якщо про саміт не домовляться.

Ангела Меркель та Еммануель Макрон висловлювали все більшу тривогу щодо ситуації в Ідлібі, де ескалація бойових дій призвела до переміщення 1 мільйону людей за останні тижні на тлі повітряних бомбардувань сирійськими силами режиму та їх російськими союзниками.

Меркель і Макрон навіть зробили паузу під час позачергового саміту лідерів ЄС щодо бюджету на цьому тижні для проведення телефонних дзвінків з Ердоганом та президентом РФ Владіміром Путіним щодо ситуації в Сирії.

Нагадаємо, 20 лютого турецька армія розпочала військову операцію проти режиму сирійського президента Башара Асада в провінції Ідліб. Анкара є головним військовим покровителем опозиційних сил, все ще присутніх в Ідлібі, і в останні тижні вона направила в цей район додаткові війська.