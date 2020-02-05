Секретар РНБО виключив поставки води в окупований Крим
|12:21 25.02.2020
|Крым
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не може постачати воду в окупований Крим.
В інтерв'ю LIGA.net він сказав, що це неможливо зокрема з політичної точки зору, повідомляє НВ.
«Якщо Російська Федерація повертає Крим, то вода піде туди одразу. Це складне питання. І думати, що є проста відповідь, не можна», — зазначив Данилов.
Нагадаємо, глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що він погодився б пустити воду в анексуваний Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна щодо Донбасу.
Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що це б означало здачу Росії півмільйона кримських татар і українців.
Пізніше Арахамія приніс вибачення за свої слова про воду для окупованого Криму і поступки по Донбасу, заявивши, що це «буде наукою» для нього.
У зв’язку з відмовою України постачати воду в незаконно анексований Росією Крим в Сімферополі її подаватимуть за графіком.
До 2014 року близько 85% потреб жителів Криму у воді забезпечував Північно-Кримський канал, вода яким йшла із України, проте після російської анексії Криму постачання води було припинено.
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