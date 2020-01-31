Контракт на строительство российских вертолетоносцев подпишут весной в оккупированном Крыму
|12:01 25.02.2020
|Крым
Российские универсальные десантные корабли заложат в оккупированном Крыму.
Строительство двух таких кораблей начнется на аннексированном керченском заводе «Залив», пишут Примечания со ссылкой на агентство «ТАСС».
Контракт о строительстве кораблей Минобороны России и предприятие могут подписать до мая этого года, технический проект для этих кораблей уже разработан, стоимость строительства пока не называется.
Универсальный десантный корабль может нести тяжелые вертолеты различного назначения, бронетехнику, морпехов; у него также есть док для катеров.
Ще на цю тему:
16:00 24.02.2020
Контракт на строительство двух российских вертолетоносцев обещают подписать до конца апреля
Контракт на строительство двух российских вертолетоносцев обещают подписать до конца апреля
11:40 06.02.2020
В Севастопольском госуниверситете изобрели беспилотник для измерения глубин водоемов / Фото
В Севастопольском госуниверситете изобрели беспилотник для измерения глубин водоемов / Фото
17:15 21.01.2020
Главком ВМФ подтвердил планы по закладке двух вертолетоносцев
Главком ВМФ подтвердил планы по закладке двух вертолетоносцев
10:30 15.01.2020
Судостроительный завод "Залив" подтвердил готовность построить вертолетоносцы для ВМФ РФ
Судостроительный завод "Залив" подтвердил готовность построить вертолетоносцы для ВМФ РФ
10:45 13.01.2020
Первым двум вертолетоносцам РФ присвоят названия от "Мистралей"
Первым двум вертолетоносцам РФ присвоят названия от "Мистралей"
15:30 27.12.2019
Феодосийский завод "Море" закупает оборудование для энергоустановки водолазного катамарана / Фото
Феодосийский завод "Море" закупает оборудование для энергоустановки водолазного катамарана / Фото