Российские универсальные десантные корабли заложат в оккупированном Крыму.

Строительство двух таких кораблей начнется на аннексированном керченском заводе «Залив», пишут Примечания со ссылкой на агентство «ТАСС».

Контракт о строительстве кораблей Минобороны России и предприятие могут подписать до мая этого года, технический проект для этих кораблей уже разработан, стоимость строительства пока не называется.

Универсальный десантный корабль может нести тяжелые вертолеты различного назначения, бронетехнику, морпехов; у него также есть док для катеров.