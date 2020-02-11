В оккупированном Крыму ожидают "рост турпотока" из-за ограничения поездок в КНР на фоне коронавируса
|11:01 25.02.2020
|Крым
Туристический поток в оккупированный Крым из-за ограничений поездок в Китай на фоне коронавируса "может вырасти на 10-15% после переориентации рейсов российских авиакомпаний на юг России".
Об этом сообщил ТАСС "руководитель" так называемого !Крымского отделения Российского союза туриндустрии" Борис Зелинский, - передает Керчь.ФМ.
В свою очередь "председатель комитета Госсовета" оккупированного Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк отметил, что российским туроператорам предстоит пересмотреть в этом году направлений внутреннего и выездного туризма.
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