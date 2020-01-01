Турция ратифицировала соглашение с Азербайджаном
|10:45 25.02.2020
|Турция
Турция ратифицировала соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере наземных грузоперевозок.
Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Resmi Gazete.
Согласно информации, соглашение между сторонами было подписано 6 декабря 2019 года в Баку.
Как отмечается, соглашение нацелено на увеличение объема грузоперевозок. Так, на 2020 год квота определена в объеме 35 тысяч грузоперевозок между сторонами.
«Из других стран транзитом через Турцию и Азербайджан в течение года могут быть осуществлены 2,5 тысячи грузоперевозок, а из портов Турции - 300 грузоперевозок», - говорится в сообщении.
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