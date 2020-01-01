Православні ієрархи не хочуть зустрічатися з главою РПЦ Патріархом Кирилом

09:45 25.02.2020   Россия

На зустріч православних церков в Аммані приїде в кращому випадку четверо патріархів з п’ятнадцяти. Решта відмовилась брати участь у з’їзді та “коронації” патріарха Кирила.

Про це йдеться на сайті Духовний фронт України, передає УНН.

“Збори глав православних церков в йорданській столиці Амман 26 лютого, які організували за ініціативи РПЦ і на яких планувалось протидіяти українській автокефалії ПЦУ та оскаржити першість Вселенського патріархату, будуть безглуздими, оскільки головні єрархи на ньому представлені не будуть — вони просто відмовилися брати участь в „коронації“ патріарха Кирила. Удар по РПЦ завдав навіть патріарх „братньої“ Болгарської православної церкви, який не надішле до Амману своїх представників і не полетить туди сам”, — йдеться у повідомленні

Зазначається, що останньою відмовилася від участі Антіохійська церква, центр якої знаходиться в сирійській столиці Дамаску.

“Антіохійська ПЦ підкреслює, що відмовляється від поїздки, щоб уникнути посилення розбіжностей і “поглиблення розриву між братами” — повідомили на сайті.

Так, у підсумку, замість 15 глав православних церков, там будуть присутні лише РПЦ, дружня їй Сербська церква, а також Єрусалимська. Видання зазначаэ, що ще ймовірно приїде Чеська ПЦ. “Це означає, що авторитет РПЦ катастрофічно похитнувся за час правління Кирила Гундяєва”, — резюмували у повідомленні на сайті та нагадали, що православ’я представляють 15 автокефальних церков.

Нагадаємо, РПЦ вважає, що Константинополю “не варто втручатися” у справи невизнанної Македонської церкви.



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