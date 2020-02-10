Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Керченского моста. На дорогу длиной 68 км из федерального бюджета будет выделено 59 млрд руб.

Новая автомагистраль «должна стать главной дорогой Краснодарского края», сообщил «Ведомостям» человек, близкий к Росавтодору, передает Коммерсантъ.

Контракт планируется заключить до конца марта. Стоимость всей трассы протяженностью 119 км оценивается почти в 100 млрд руб. Всего маршруты в оккупированный Крым обойдутся России более чем в 500 млрд руб.