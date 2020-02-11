Щодо трьох фігурантів другої сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” російська ФСБ протягом 11 місяців із моменту арешту не проводить ніяких слідчих дій. Йдеться про Руслана Сулейманова і Ерфана Османова, які перебувають у СІЗО Ростова-на-Дону, а також про Сейрана Муртазу, який утримується в СІЗО Таганорога.

Про це пише Крим.Реалії із посиланням на адвоката Едема Семедляєва, інформує УНН.

“З моменту арешту фігурантів „справи 25-ти“ (мається на увазі друга сімферопольська „справа Хізб ут-Тахрір“ — ред) пройшло повних 11 місяців. За цей час відносно трьох хлопців — Руслана Сулейманова, Ерфана Османова та Сейрана Муртази — ФСБ не проводить ніяких слідчих дій. На кожному судовому засіданні щодо продовження запобіжного заходу слідчий, заявляючи клопотання, каже: ми не встигли провести слідчі дії. У захисту з цього приводу логічне і наболіле питання: про які взагалі слідчі дії йдеться? Троє наших підзахисних уже 11 місяців сидять у слідчих ізоляторах взагалі без жодної слідчої дії. Вони просто сидять в ізоляції і невіданні”, — пояснив адвокат.

Семедляєв додав, що стосовно інших фігурантів другої сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” слідчі дії проводяться.

“Відносно багатьох наших підзахисних, яких етапували в СІЗО Сімферополя, вже провели впізнання і психіатричну експертизу”, — розповів він.

Реакції представників ФСБ РФ на цю інформацію на момент публікації новини немає.

Раніше повідомлялось, що кримському блогеру, громадському журналісту Наріману Мемедемінову чотири місяці не призначають дату розгляду апеляційної скарги на вирок. Захист політв’язня вважає, що російський суд навмисно затягує цей процес.

11 листопада 2019 року суддя Ленінського районного суду Ростова-на-Дону Олександр Осипов продовжив термін утримання в СІЗО фігуранту “справи Хізб ут-Тахрір” (друга сімферопольська група) Руслану Сулейманову.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня 2019 роки провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання “Кримська солідарність”. Усього було затримано 24-х активістів.

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував всіх затриманих активістів.

29 березня російські силовики затримали 24-го кримськотатарського активіста Едема Яячикова, який після масових обшуків у Криму перебував у розшуку.

Заарештованим Ремзі Бекірову, Ризі Ізетову, Руслану Сулейманову, Фаріду Базарову і Шабану Умерову інкримінують ч. 1 ст. 205.5 КК Росії (організація діяльності терористичної групи). Інших затриманих підозрюють в участі в діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 205.5 КК Росії).