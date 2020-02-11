Польща занепокоєна ситуацією з правами людини у Криму – Чапутович
|09:01 25.02.2020
|Крым
Варшава занепокоєна ситуацією з правами людини у Криму і репресивною політикою Росії на півострові.
На цьому наголосив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович під час дискусії за участю міністрів закордонних справ Латвії, Литви й України щодо ситуації у Криму у рамках конференції з роззброєння на 43-й сесії Ради ООН з прав людини в Женеві, повідомляє Dziennik Gazeta Prawna, передає Укрінформ.
“Польща глибоко занепокоєна ситуацією з правами людини у Криму і репресивною політикою російської окупаційної адміністрації”, - наголосив Чапутович.
Водночас, він назвав успіхом звільнення політв’язнів, які утримувалися на території РФ.
“Цей успіх міжнародної спільноти повинен мотивувати нас до подальшого зростання свідомості щодо випадків порушення міжнародного права і прав людини окупаційною владою у Криму”,- підкреслив глава польської дипломатії.
Як раніше повідомляло агентство, у столиці Австралії Канберрі у неділю, 23 лютого, перед посольством Росії відбулась акція, присвячена шостій річниці анексії росіянами Криму.
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