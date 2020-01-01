США передали Силам спеціальних операцій Збройних сил України наметовий комплекс вартістю $1,5 млн. Намети отримав 142-й навчальний центр ССО у Бердичеві .

Про це йдеться у повідомленні Посольства США в Україні у Twitter, передає Gazeta.ua.

"Нещодавно США надали навчально-тренувальному центру Сил спеціальних операцій Збройних сил України наметове містечко вартістю 1,5 млн доларів", - сказано у повідомленні.

Під час церемонії передачі українським Силам спецоперацій наметового комплексу типу "Аляска", командир Європейського командування Сил спеціальних операцій США генерал-майор Кірк Сміт заявив, що радий тому, що США допомагають Україні.

"Хоча це може здатися дуже невеликою річчю – у плані наметів та приміщень, у яких солдати можуть жити, під час навчань – ми розуміємо, як і ви розумієте, наскільки важливо зробити міцним фундамент для їхнього навчання. Все починається з дуже міцної, стійкої основи. Немає кращої аналогії для цього, ніж бетон, який заливають під ці намети. Також важливо, щоб у вас була вся інфраструктура для забезпечення цих наметів електрикою і теплом", - заявив він.

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