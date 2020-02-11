Починаючи із 2016 року окупаційна влада в Криму витратила понад 100 млн рублів (37,9 млн гривень) на виховання “нового громадянина”, “патріота Криму”.

Про це з посиланням на дані “Міністерства доходів Криму” повідомила правозахисниця Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова.

“Це масштабний міжнародний злочин. Росія не шкодує грошей, щоб робити з кримських дітей “слухняних солдат Путіна”, – цитує Ірину Сєдову Zmina.info.

За її словами, ці гроші витрачаються на різноманітні масові розважальні заходи, мітинги, конференції, змагання, конкурси, виставки, концерти, тематичні заходи, пам’ятні дати, табори відпочинку, спеціальні освітні заклади і класи в бюджетних школах тощо.

Правозахисниця повідомила, що у цьому злочині беруть участь система освіти, спорту та культури.

“Про цей заборонений Женевськими конвенціями злочин мало хто говорить. Здавалось, що тут такого? Якісь гуртки. Але це впливає на свідомість дітей. Вони думають, що вони добровільно йдуть до армії-окупанта, але насправді у них немає вибору: все їхнє оточення говорить, що нормально служити Росії і вони мають захищати її зі зброєю в руках”, – прокоментувала правозахисниця.

Ірина Сєдова нагадала, що на півострові окупаційна влада призвала понад 20 тисяч кримчан до лав Збройних сил РФ, скільки громадян України пішли служити добровільно внаслідок такої пропаганди – невідомо.

Разом з тим, вона пов’язує мілітаризацію на півострові з відсутністю там свободи слова.

“Ця вся пропаганда відбувається в умовах блокування українських медіа на півострові, переслідуванню та тиску журналістів. За шість років окупації ми зафіксували щонайменше 300 фактів тиску на журналістів та блогерів в Криму”, – додала вона.

Нагадаємо, напередодні Кримська правозахисна група повідомляла, що у Севастополі вчергове провели виставку військової техніки, де агітували дітей вступати до лав Збройних сил РФ.