Правозахисники зафіксували понад 300 фактів переслідування журналістів і блогерів у Криму за шість років його анексії Росією з боку російської влади і силових структур.

Про це йдеться в звіті про утиски свободи слова в Криму, підготовленому Центром прав людини ZMINA і Кримською правозахисною групою, повідомляє міжнародна правозахисна організація Freedom House у Facebook, передає Радіо Свобода.

Так, згідно з опублікованою інформацією, за період анексії зафіксували:

11 кримінальних і 13 адміністративних справ проти журналістів і блогерів;

23 фізичних напади;

20 обшуків;

8 випадків тортур;

47 довільних затримань.

Раніше міжнародна правозахисна організація Freedom House закликала Росію переглянути вироки кримськотатарським журналістам, реагуючи на звільнення кримського журналіста Миколи Семени.