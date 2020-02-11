В анексованому Криму зафіксовано понад 300 випадків переслідування журналістів
|08:15 25.02.2020
|Крым
Правозахисники зафіксували понад 300 фактів переслідування журналістів і блогерів у Криму за шість років його анексії Росією з боку російської влади і силових структур.
Про це йдеться в звіті про утиски свободи слова в Криму, підготовленому Центром прав людини ZMINA і Кримською правозахисною групою, повідомляє міжнародна правозахисна організація Freedom House у Facebook, передає Радіо Свобода.
Так, згідно з опублікованою інформацією, за період анексії зафіксували:
11 кримінальних і 13 адміністративних справ проти журналістів і блогерів;
23 фізичних напади;
20 обшуків;
8 випадків тортур;
47 довільних затримань.
Раніше міжнародна правозахисна організація Freedom House закликала Росію переглянути вироки кримськотатарським журналістам, реагуючи на звільнення кримського журналіста Миколи Семени.
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