Про стан перекриття Чорного моря 23 лютого 2020 року

08:00 25.02.2020   Read in English

Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», редакції Blackseanews та «Майдану закордонних справ» повідомляє:

= станом на 23.02.2020 перекриття окремих районів Чорного моря внаслідок поширення міжнародних морських попереджень NAVTEX про небезпеку у зв'язку із проведенням бойових стрільб та військово-морських навчань виглядало таким чином, як показано на карті - (фото 1) - (жовтий - ВМС України, червоний - Туреччини, фіолетовий - Румунії, зелений - Болгарії, блакитний - Чорноморський флот РФ).
НАВТЕКС (NAVTEX - "NAVigational TEleX") міжнародна автоматизована система оповіщення.

У судноплавній навігації використовується для прийому навігаційної і метеорологічної безпекової інформації (Maritime Safety Information) і служить компонентом Глобальної морської системи зв'язку для забезпечення безпеки Міжнародної морської організації відповідно до конвенції СОЛАС-74/88. Інформація поширюється в текстовому режимі (режим вузькосмугового друку літер) в СВ-діапазоні на частоті 518 кГц (англійською мовою), в інших країнах (крім США), на додаток до цієї частоти може використовуватися частота 490 кГц для передачі повідомлень на національних мовах. В районі Суецького каналу через складні метеоумови (близькість пустель Єгипту і Аравійського півострова, які формують пилові завіси, складні для подолання на частоті 518 кГц) використовується дублююча частота 4209,5 кГц.



Ще на цю тему:

08:00 18.02.2020
Про стан перекриття Чорного моря 17 лютого 2020 року
09:00 02.02.2020
Про стан перекриття Чорного моря 1 лютого 2020 року
21:40 01.01.2020
Про стан перекриття Чорного моря в останній день 2019 року
19:14 20.06.2019
Малый ракетный корабль Черноморского флота «Орехово-Зуево» прибыл в Севастополь из Средиземного моря
09:33 29.12.2016
Интересы Минобороны и флота - в приоритете развития оккупированного Севастополя
10:47 24.11.2016
Бывшего офицера Черноморского флота задержали за шпионаж в пользу Украины / Фото
17:54 22.04.2016
Командующему ЧФ РФ вручено подозрение в преступлениях против Украины
10:29 08.01.2016
Меняйло: украинский флот можно сдать на металлолом
14:52 17.11.2015
Водолазное судно ВМС Украины взывает о помощи к шефам, но те игнорируют все просьбы
12:53 22.09.2015
Специалисты одесской высшей мореходки предлагают усовершенствовать системы морской радиосвязи
12:31 25.05.2015
Севастопольские депутаты вновь требуют от ЧФ РФ вернуть землю городу
09:49 12.01.2015
В Новороссийске продолжается строительство военной базы для кораблей ЧФ РФ
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 24.02.2020
Азербайджан заявил о покупке военных самолетов у Италии / Фото
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
Всі новини країни
Армения Армения
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
15:41 21.02.2020
Белград дозволила російському літаку, пролетіти над Болгарією
09:50 19.02.2020
Президент Болгарії приїде до Москви святкувати 75-річчя перемоги
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
Всі новини країни
Греция Греция
11:21 25.02.2020
На грецькому острові спалахнули сутички через спробу збудувати табір для мігрантів
20:15 24.02.2020
Греція: острів'яни заблокували місця, де починають будувати нові центри для мігрантів
13:21 21.02.2020
В Греции вынесли очередной приговор морякам из России. 400 лет тюрьмы грозит еще 12 россиянам
20:45 19.02.2020
Делегація Греції залишила ПА НАТО в знак протесту
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:40 24.02.2020
Представитель Совета Европы побывал на линии оккупации в Грузии
20:41 21.02.2020
ЄС і НАТО різко засудили масштабну кібератаку на Грузію
10:15 21.02.2020
Британія, США та Грузія звинуватили Росію в потужній кібератаці на Грузію
19:20 20.02.2020
ЮВО: Военнослужащие округа провели двустороннее ротное тактическое учение в Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:00 24.02.2020
У Молдові визначили лідерів передвиборних перегонів за посаду президента
16:30 24.02.2020
Молдова може купувати газ через Україну дешевше, ніж у "Газпрому" — голова ГТС
13:20 20.02.2020
Российский инвестор отказывается от прав на основной аэропорт Молдовы
12:00 20.02.2020
В Приднестровье жалуются, что Молдова отказалась принимать платежи их предприятий
Всі новини країни
Россия Россия
15:21 25.02.2020
Росія та Албанія мають шанс покращити двосторонню співпрацю завдяки головуванню Албанії в ОБСЄ
14:41 25.02.2020
Російська делегація їде до Туреччини обговорити ситуацію в Ідлібі
13:41 25.02.2020
Bellingcat: Офіцер ГРУ, якого звинувачують у замаху на бізнесмена в Болгарії, є чинним дипломатом РФ
09:45 25.02.2020
Православні ієрархи не хочуть зустрічатися з главою РПЦ Патріархом Кирилом
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:40 25.02.2020
У Румунії чотири університети скасували заняття через загрозу коронавірусу
12:00 24.02.2020
Румынский порт Констанца заключил соглашение индонезийским портом
18:41 21.02.2020
У Румунію не пустили автобус із каратистами, в якому перевозили контрабандні сигарети
16:41 14.02.2020
Міністри оборони України та Румунії обговорили напрямки співпраці в контексті безпеки Чорноморського регіону
Всі новини країни
Турция Турция
15:41 25.02.2020
Підтримувані Туреччиною повстанці заявили про взяття міста в Сирії
12:45 25.02.2020
Ердоган: про саміт щодо Сирії 5 березня поки не домовилися
11:45 25.02.2020
Заарештували пілота літака, що розвалився у Стамбулі
10:45 25.02.2020
Турция ратифицировала соглашение с Азербайджаном
Всі новини країни
Украина Украина
17:41 25.02.2020
Головними пріоритетами для України є встановлення верховенства права та боротьба з корупцією, - посол ЄС
17:21 25.02.2020
Секретар РНБО: Наша ракетна програма найближчим часом буде відроджена
17:01 25.02.2020
Відсутні підстави стверджувати про подання Мінінфраструктури до IMO належно оформленого звіту - МЗС України
16:21 25.02.2020
Прокуратура АРК висунула підозру координатору ”Самооборони Севастополя”
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд