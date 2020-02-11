Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 23, 24 февраля

21:00 24.02.2020   Россия

По информации Министрства обороны России на территории Южного военного округа 23 и 24 февраля прошли следующие мероприятия:

1. На полигоне Прудбой ЮВО в Волгоградской области проведено торжественное награждение победителей отборочного этапа 8-й общевойсковой армии по полевой выучке среди танкистов и мотострелков.

Экипажи танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-3 в течение недели состязались в стрельбе из танковых орудий и крупнокалиберных пулеметов по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и низколетящие вертолеты на дистанции от 900 до 2200 м. Механики-водители преодолели препятствия в виде эскарпов, траншей, рвов, колейных мостов и косогоров на дистанции 7 км.

В состязаниях на звание лучших танкистов и мотострелков общевойскового объединения приняли участие 15 экипажей. Победители второго отборочного этапа будут соревноваться в окружном этапе ЮВО в марте.

2. Морально-психологическое состояние и готовность к выполнению специальных задач военнослужащих подразделений спецназа Южного военного округа в Ставрополе оценивают с помощью новейших методик психологического диагностирования на современном автоматизированном рабочем месте военного психолога (АРМ ВП).

Новое программное обеспечение АРМ ВП включает свыше 100 тестовых заданий, оценивающих важнейшие психологические и социально-психологические характеристики военнослужащих.

Комплекс психологического диагностирования основан на методиках оценки работоспособности, выраженности симптомов стресса, депрессии, ситуативной тревоги, включая методики оценки ценностно-мотивационной сферы личности военнослужащего и опросники для оценки нервно-психической устойчивости, личностной тревоги и наличия посттравматических стрессовых расстройств.

Пропускная способность АРМ ВП составляет свыше 30 человек в день. Комплекс предназначен для сопровождения учебно-боевой деятельности войск на основе применения компьютерных технологий психодиагностического обследования, с помощью которых можно быстро проводить психодиагностику личного состава, осуществлять углубленное обследование, выявлять различные взаимосвязи между процессами в воинских коллективах.

Данная программа также применяется для психологической оценки кандидатов при рассмотрении их выдвижения на вышестоящие должности. Она также помогает формировать состав караулов и групп для выполнения специальных задач.



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