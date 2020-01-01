Трассу Одесса-Рени в районе Баштановки Татарбунарского района перекрыли работники рыболовецких хозяйств, занимающихся промыслом на Дунае и в Черном море.

Они протестуют против политики Госрыбагентства, которое, по словам участников акции, систематически затягивает выдачу квот на вылов живых водных биоресурсов и вообще всячески портит жизнь рыболовам, пишет Думская.

В частности, протестующие недовольны установленными режимами ведения рыболовства на Черном море и Дунае, в соответствии с которыми, например, лов дунайской сельди начинается только с 1 марта. Это на руку только браконьерам, которые уже вовсю торгуют этой рыбой, говорят они.

«Браконьерский промысел процветает, о чем свидетельствует наличие водных живых ресурсов на местных рынках… — отмечается в обращении ассоциации к президенту Украины Владимиру Зеленскому. — Чтобы хоть как-то прокормить свои семьи, рыбаки вынуждены идти «договариваться» с так называемыми «контролирующими органами», пополняя ряды браконьеров».

Также рыбаки требуют изменить положение о научно-промысловом совете в Госрыбагентстве таким образом, чтобы в его составе было не менее 50% представителей промысловиков и общественных организаций.

Еще одним требованием является отмена постановления Кабмина от 12 февраля, которым всех рыбаков 3 и 4 районов плавания обязали установить на лодки GPS-маячки.

Недовольны рыбаки и тем, какие орудия лова утверждает Госрыбагентство. Например, добытчикам рапаны практически запретили использовать так называемую драгу Хижняка — на всю страну разрешили всего 120 штук.

Напомним, в прошлые годы вилковские рыбаки неоднократно перекрывали Дунай, но тогда они добивались увеличения лимита вылова сельди. Сейчас же у них вообще нет возможности заниматься легальным промыслом.

Фото Андрея Анастасова