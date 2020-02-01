Малі броньовані артилерійські катери «Кременчук» та «Лубни» спільно з кораблем спеціального забезпечення «Онікс» зі складу Морської охорони Державної прикордонної служби України відпрацювали спільний вихід у море та навчальні артилерійські стрільби.

МБАК «Кременчук» та «Лубни» – це бронекатери типу «Гюрза-М», нові судна, спущені на воду лише восени 2018 року. Екіпажі катерів мають досвід подібних стрільб, тому чогось нового для них не відбулося. Єдине, що в Азовському морі був шторм, і погодні умови не сприяли проведенню стрільб. Втім, екіпажі виконали завдання на «відмінно», уразивши з гармат ЗТМ-1 калібру 30 мм усі цілі. Відстань до мішеней складала близько 1 кілометра, і попри чималі хвилі цілі було уражено, пише АрміяІnform.

Не обійшовся вихід у море і без присутності «сусідів» – суден країни-агресора. Катери ФСБ РФ до українських бронекатерів не наближалися, проте вийшли на зв’язок, запросивши наші координати та попередивши про «особливий статус проходження Керченської протоки» та необхідність попередження про наміри щодо здійснення цього.

Катерна група ВМС із кораблем ДПСУ продовжили виконувати завдання навчань і невдовзі відпрацювали крім денних і нічні стрільби. Цілі було уражено і вночі, після чого кораблі повернулися до порту.