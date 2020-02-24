Греція: острів'яни заблокували місця, де починають будувати нові центри для мігрантів

20:15 24.02.2020   Греция

Протестні групи на трьох східних грецьких островах розпочали блокади, спрямовані на те, щоб уряд не зміг збудувати нові центри утримання мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Групи на Лесбосі, Хіосі та Самосі заручилися широкою підтримкою, зокрема, з боку муніципальних органів влади та сільськогосподарських асоціацій.

Уряд стверджує, що активно будує центри утримання на нещодавно відведеній землі задля заміни переповнених таборів - оголосивши, що будівництво відновиться в понеділок після короткої перерви для консультацій.

Але багато острів'ян побоюються, що нові об'єкти лише збільшать кількість мігрантів та біженців після того, як уряд не виконав зобов’язання полегшити ситуацію з переповненням в зимові місяці.

"Ми охороняємо площу, і якщо вони почнуть забудову, всі протестувальники тут і з навколишніх сіл приєднаються до протесту - тому що ми цього не хочемо", - сказав Стефанос Апостолу, організатор протесту та член сільради на Лесбосі.

Нещодавно грецький уряд вирішив встановити "плавучу систему захисту" в Егейському морі, щоб зупинити мігрантів, що прибувають з турецького узбережжя.



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