У Молдові визначили лідерів передвиборних перегонів за посаду президента

20:00 24.02.2020   Молдова

Напередодні президентських виборів ву Молдові, згідно з опитуваннями, лідирує лідер партії PAS Майя Санду і чинний лідер країни Ігор Додон. 

Про це з посиланням на Deschide.md і результати соціологічного дослідження IMAS повідомляє УНН.

Згідно з результатами проведеного компанією IMAS соціологічного опитування, на президентських виборах у Молдові чинного президента країни, близького до проросійської Партії соціалістів Ігоря Додона, готові підтримати близько 35%.

Майю Санду, лідера партії PAS і колишнього прем'єр-міністра коаліції соціалістів і проєвропейського блоку в 2019 році, готові підтримати 24,5% громадян Молдови.

Відзначимо, що на минулих президентських виборах у Молдові в 2016 році, в другому турі також змагалися Додон і Санду.

Президентські вибори в Молдові заплановані у 2020 році.

У жовтні 2019 року в Молдові відбулися місцеві вибори і довибори в парламент.



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