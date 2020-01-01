У Молдові визначили лідерів передвиборних перегонів за посаду президента
|20:00 24.02.2020
|Молдова
Напередодні президентських виборів ву Молдові, згідно з опитуваннями, лідирує лідер партії PAS Майя Санду і чинний лідер країни Ігор Додон.
Про це з посиланням на Deschide.md і результати соціологічного дослідження IMAS повідомляє УНН.
Згідно з результатами проведеного компанією IMAS соціологічного опитування, на президентських виборах у Молдові чинного президента країни, близького до проросійської Партії соціалістів Ігоря Додона, готові підтримати близько 35%.
Майю Санду, лідера партії PAS і колишнього прем'єр-міністра коаліції соціалістів і проєвропейського блоку в 2019 році, готові підтримати 24,5% громадян Молдови.
Відзначимо, що на минулих президентських виборах у Молдові в 2016 році, в другому турі також змагалися Додон і Санду.
Президентські вибори в Молдові заплановані у 2020 році.
У жовтні 2019 року в Молдові відбулися місцеві вибори і довибори в парламент.
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