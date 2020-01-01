Российская авиация бомбит северо-запад Сирии / Видео

17:15 24.02.2020   Россия

ВКС России бомбят 18 населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации, сообщают источники в рядах умеренной сирийской оппозиции. 

Начиная с утра 24 февраля самолеты ВКС России наносят удары по населенным пунктам Кефренбил, Кен-Сафра, Ихсем, Суфухун, Хазарин, Кафер-Нюббюл, Кафер-Увейд, Инниб, Бсенкул, Джузеф, Хас, Бара, Мархурме, Дейр-Сюнбюл, Бинин на юге провинции Идлиба, а также по Дарет-Иззе, Кафр-Нуранк и Джине на западе Алеппо, пишет Анадолу.

Источники в силах гражданской обороны Идлиба («Белые каски») сообщают, что за последние часы жертвами российских бомбежек стали не менее пяти человек.

На прошедших 17 сентября 2018 года в Сочи переговорах между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Однако атаки режима Асада, проиранских иностранных террористических группировок и России на Идлиб не прекратились.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.



Ще на цю тему:

09:50 21.02.2020
Меркель і Макрон закликали Путіна припинити атаки в Ідлібі
16:41 19.02.2020
У Кремлі прокоментували плани Туреччини ввести війська у Сирію
13:21 19.02.2020
Росія завдала нових авіаударів по Сирії, є загиблі
13:30 14.02.2020
Назріває серйозне зіткнення: Росія зчепилася з Туреччиною в Сирії, є втрати
18:45 07.02.2020
Росія перекинула війська з північного сходу Сирії - ЗМІ
09:45 07.02.2020
Асад та Росія знову бомблять Ідліб: 15 жертв за останню добу
10:45 22.01.2020
В результаті авіаударів авіації РФ в Сирії загинули 40 людей
16:41 20.12.2019
Наступ Асада й РФ у Сирії: в ООН заявили про 70 тис. біженців
12:45 20.12.2019
Сирійська армія за підтримки РФ почала новий наступ в Ідлібі
10:30 19.12.2019
Россия потратит сотни миллионов долларов на модернизацию порта в Сирии
17:15 13.12.2019
Полнейшее опустошение: Удар российской авиабомбой в Сирии попал на видео / Видео
17:30 27.11.2019
На российской военной авиабазе в Сирии прогремел взрыв - СМИ
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 24.02.2020
Азербайджан заявил о покупке военных самолетов у Италии / Фото
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
Всі новини країни
Армения Армения
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
15:41 21.02.2020
Белград дозволила російському літаку, пролетіти над Болгарією
09:50 19.02.2020
Президент Болгарії приїде до Москви святкувати 75-річчя перемоги
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
Всі новини країни
Греция Греция
20:15 24.02.2020
Греція: острів'яни заблокували місця, де починають будувати нові центри для мігрантів
13:21 21.02.2020
В Греции вынесли очередной приговор морякам из России. 400 лет тюрьмы грозит еще 12 россиянам
20:45 19.02.2020
Делегація Греції залишила ПА НАТО в знак протесту
15:41 19.02.2020
Великобританію хочуть змусити повернути «вкрадені» давньогрецькі скульптури
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:40 24.02.2020
Представитель Совета Европы побывал на линии оккупации в Грузии
20:41 21.02.2020
ЄС і НАТО різко засудили масштабну кібератаку на Грузію
10:15 21.02.2020
Британія, США та Грузія звинуватили Росію в потужній кібератаці на Грузію
19:20 20.02.2020
ЮВО: Военнослужащие округа провели двустороннее ротное тактическое учение в Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:00 24.02.2020
У Молдові визначили лідерів передвиборних перегонів за посаду президента
16:30 24.02.2020
Молдова може купувати газ через Україну дешевше, ніж у "Газпрому" — голова ГТС
13:20 20.02.2020
Российский инвестор отказывается от прав на основной аэропорт Молдовы
12:00 20.02.2020
В Приднестровье жалуются, что Молдова отказалась принимать платежи их предприятий
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 24.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 23, 24 февраля
20:30 24.02.2020
Україна провела військове навчання на Азовському морі / Відео
19:15 24.02.2020
"Роснефть" зіткнулася з проблемами через санкції США
18:30 24.02.2020
Впав російський МіГ-29К ВМС Індії
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:00 24.02.2020
Румынский порт Констанца заключил соглашение индонезийским портом
18:41 21.02.2020
У Румунію не пустили автобус із каратистами, в якому перевозили контрабандні сигарети
16:41 14.02.2020
Міністри оборони України та Румунії обговорили напрямки співпраці в контексті безпеки Чорноморського регіону
12:30 14.02.2020
Румунська церква погодилася з наданням томосу ПЦУ - ЗМІ
Всі новини країни
Турция Турция
18:45 24.02.2020
Турция приобрела третье буровое судно / Фото
09:40 24.02.2020
Туреччина, Франція, Німеччина та Росія: Ердоган анонсував саміт щодо Сирії
09:00 24.02.2020
Туреччину сколихнув потужний землетрус, багато загиблих / Відео
07:50 24.02.2020
Турция перебросила в Сирию ЗРК ATILGAN PMADS / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 24.02.2020
МЗС викликало посла Сербії через "російський Крим" на ярмарку в Белграді
19:45 24.02.2020
У Криму понад 130 тисяч осіб мають українську "біометрику"
19:30 24.02.2020
У новій воєнній стратегії України закладуть курс на вступ до НАТО
19:00 24.02.2020
В Крыму на заборы вокруг школ обещают выделить "вдвое больше денег"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд