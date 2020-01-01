Российская авиация бомбит северо-запад Сирии / Видео
|17:15 24.02.2020
|Россия
ВКС России бомбят 18 населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации, сообщают источники в рядах умеренной сирийской оппозиции.
Начиная с утра 24 февраля самолеты ВКС России наносят удары по населенным пунктам Кефренбил, Кен-Сафра, Ихсем, Суфухун, Хазарин, Кафер-Нюббюл, Кафер-Увейд, Инниб, Бсенкул, Джузеф, Хас, Бара, Мархурме, Дейр-Сюнбюл, Бинин на юге провинции Идлиба, а также по Дарет-Иззе, Кафр-Нуранк и Джине на западе Алеппо, пишет Анадолу.
Источники в силах гражданской обороны Идлиба («Белые каски») сообщают, что за последние часы жертвами российских бомбежек стали не менее пяти человек.
На прошедших 17 сентября 2018 года в Сочи переговорах между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Однако атаки режима Асада, проиранских иностранных террористических группировок и России на Идлиб не прекратились.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.
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