Міжнародна Спільна слідча група (JIT) знайшла свідка запуску ракети по літаку рейсу MH17.

Як пише ZN,UA, про це передає CBS з посиланням на главу групи Фреда Вестербеке.

"Я б сказав, що у мене є очевидець. Я не сказав, скільки їх", - заявив Вестербеке.

За словами слідчих, сумнівів в тому, що ракети запускали з допомогою російської системи "БУК" немає.

Крім того, зазначається, що Росія взагалі не допомагала в розслідуванні протягом останніх п'яти років.

"Тому що вони повинні були дати нам всю інформацію і всі докази, які нам потрібні в цьому складному розслідуванні. Вони повинні були сказати нам на другий день після того, як це сталося. Вони повинні були сказати нам:" Ми зробили помилку" або "ми зробили те, чого не повинно було статися". Вони повинні були вийти вперед. Це те, що вони повинні були зробити, і вони ніколи не робили цього", - резюмував слідчий.

17 липня 2014 року над містом Шахтарськ Донецької області з екранів радарів зник "Боїнг-777", що належав "Малайзійським авіалініям" і здійснював рейс МН17 за маршрутом Амстердам – Куала-Лумпур. У катастрофі загинули екіпаж і пасажири літака – усі 298 осіб, зокрема 80 дітей.

Майже через чотири роки, у травні 2018-го, Міжнародна слідча група (JIT) на прес-конференції у Гаазі продемонструвала уламки ракети, якою збили літак . Комплекс "Бук", з якого було випущено ракету, належав 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується в російському Курську.

19 червня міжнародна слідча група назвала імена чотирьох причетних до катастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17: росіяни Сергій Дубінський ("Хмурий"), Олег Пулатов ("Гюрза"), Ігор Гіркін ("Стрєлков") і українець Леонід Харченко ("Крот").

СБУ оголосила підозру фігурантам справи у скоєнні злочину - "терористичного акту, що призвів до загибелі людини".

Нідерланди також вважають ексбойовика Володимира Цемаха одним з п'яти підозрюваних у справі про катастрофу MH17. 29 червня Цемаха заарештували на 60 діб, але 5 вересня звільнили з-під варти під особисте зобов'язання. Його видали Росії в рамках обміну "35 до 35".

Австралія, Нідерланди та низка депутатів Європарламенту просили Україну не обмінювати Цемаха на українських в'язнів Кремля. Перед видачею нідерландські слідчі допитали підозрюваного. А після обміну прокуратура Нідерландів направила в РФ запит щодо видачі Цемаха.