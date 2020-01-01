Міжнародні слідчі знайшли очевидця запуску ракети по літаку МН17

16:15 24.02.2020   Украина

Міжнародна Спільна слідча група (JIT) знайшла свідка запуску ракети по літаку рейсу MH17.

Як пише ZN,UA, про це передає CBS з посиланням на главу групи Фреда Вестербеке.

"Я б сказав, що у мене є очевидець. Я не сказав, скільки їх", - заявив Вестербеке.

За словами слідчих, сумнівів в тому, що ракети запускали з допомогою російської системи "БУК" немає.

Крім того, зазначається, що Росія взагалі не допомагала в розслідуванні протягом останніх п'яти років.

"Тому що вони повинні були дати нам всю інформацію і всі докази, які нам потрібні в цьому складному розслідуванні. Вони повинні були сказати нам на другий день після того, як це сталося. Вони повинні були сказати нам:" Ми зробили помилку" або "ми зробили те, чого не повинно було статися". Вони повинні були вийти вперед. Це те, що вони повинні були зробити, і вони ніколи не робили цього", - резюмував слідчий.

17 липня 2014 року над містом Шахтарськ Донецької області з екранів радарів зник "Боїнг-777", що належав "Малайзійським авіалініям" і здійснював рейс МН17 за маршрутом Амстердам – Куала-Лумпур. У катастрофі загинули екіпаж і пасажири літака – усі 298 осіб, зокрема 80 дітей.

Майже через чотири роки, у травні 2018-го, Міжнародна слідча група (JIT) на прес-конференції у Гаазі продемонструвала уламки ракети, якою збили літак . Комплекс "Бук", з якого було випущено ракету, належав 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується в російському Курську.

19 червня міжнародна слідча група назвала імена чотирьох причетних до катастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17: росіяни Сергій Дубінський ("Хмурий"), Олег Пулатов ("Гюрза"), Ігор Гіркін ("Стрєлков") і українець Леонід Харченко ("Крот").

СБУ оголосила підозру фігурантам справи у скоєнні злочину - "терористичного акту, що призвів до загибелі людини".

Нідерланди також вважають ексбойовика Володимира Цемаха одним з п'яти підозрюваних у справі про катастрофу MH17. 29 червня Цемаха заарештували на 60 діб, але 5 вересня звільнили з-під варти під особисте зобов'язання. Його видали Росії в рамках обміну "35 до 35".

Австралія, Нідерланди та низка депутатів Європарламенту просили Україну не обмінювати Цемаха на українських в'язнів Кремля. Перед видачею нідерландські слідчі допитали підозрюваного. А після обміну прокуратура Нідерландів направила в РФ запит щодо видачі Цемаха.



Ще на цю тему:

16:04 04.08.2017
СБУ задержала организаторов подрыва автомобиля в Одессе 24 июля / Видео
15:28 19.04.2017
Служба безопасности Украины: заказчик обстрела консульства Польши готовил в Одессе «болгарскую» провокацию
14:42 29.03.2017
Польское генконсульство в Одессе закрыто из-за теракта в Луцке
14:59 22.03.2017
СБУ задержала в Одессе девять агентов спецслужб России: они готовили теракты
16:10 01.12.2016
Жестоко избитый первый замглавы Херсонского облсовета заявил, что его пытались убить
15:43 23.11.2016
Задержаны подозреваемые в нападении на замглавы Херсонского облсовета — прокурор
14:45 28.10.2016
На херсонском автовокзале полиция задержала мужчину с гранатой
15:20 11.10.2016
В Одессе убит экс-начальник уголовного розыска
13:15 05.10.2016
В Одессе неизвестные «заминировали» хозяйственный суд, где должны были рассматривать дело НПЗ
11:37 16.09.2016
На Херсонщине возле школы обнаружили тайник со взрывчаткой
15:54 14.09.2016
Экс-секретарь Затокского поссовета задержан по подозрению в организации заказного убийства
08:46 13.09.2016
В Херсоне прогремел взрыв в отделении банка «Південний» / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 24.02.2020
Азербайджан заявил о покупке военных самолетов у Италии / Фото
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
Всі новини країни
Армения Армения
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
15:41 21.02.2020
Белград дозволила російському літаку, пролетіти над Болгарією
09:50 19.02.2020
Президент Болгарії приїде до Москви святкувати 75-річчя перемоги
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
Всі новини країни
Греция Греция
20:15 24.02.2020
Греція: острів'яни заблокували місця, де починають будувати нові центри для мігрантів
13:21 21.02.2020
В Греции вынесли очередной приговор морякам из России. 400 лет тюрьмы грозит еще 12 россиянам
20:45 19.02.2020
Делегація Греції залишила ПА НАТО в знак протесту
15:41 19.02.2020
Великобританію хочуть змусити повернути «вкрадені» давньогрецькі скульптури
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:40 24.02.2020
Представитель Совета Европы побывал на линии оккупации в Грузии
20:41 21.02.2020
ЄС і НАТО різко засудили масштабну кібератаку на Грузію
10:15 21.02.2020
Британія, США та Грузія звинуватили Росію в потужній кібератаці на Грузію
19:20 20.02.2020
ЮВО: Военнослужащие округа провели двустороннее ротное тактическое учение в Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:00 24.02.2020
У Молдові визначили лідерів передвиборних перегонів за посаду президента
16:30 24.02.2020
Молдова може купувати газ через Україну дешевше, ніж у "Газпрому" — голова ГТС
13:20 20.02.2020
Российский инвестор отказывается от прав на основной аэропорт Молдовы
12:00 20.02.2020
В Приднестровье жалуются, что Молдова отказалась принимать платежи их предприятий
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 24.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 23, 24 февраля
20:30 24.02.2020
Україна провела військове навчання на Азовському морі / Відео
19:15 24.02.2020
"Роснефть" зіткнулася з проблемами через санкції США
18:30 24.02.2020
Впав російський МіГ-29К ВМС Індії
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:00 24.02.2020
Румынский порт Констанца заключил соглашение индонезийским портом
18:41 21.02.2020
У Румунію не пустили автобус із каратистами, в якому перевозили контрабандні сигарети
16:41 14.02.2020
Міністри оборони України та Румунії обговорили напрямки співпраці в контексті безпеки Чорноморського регіону
12:30 14.02.2020
Румунська церква погодилася з наданням томосу ПЦУ - ЗМІ
Всі новини країни
Турция Турция
18:45 24.02.2020
Турция приобрела третье буровое судно / Фото
09:40 24.02.2020
Туреччина, Франція, Німеччина та Росія: Ердоган анонсував саміт щодо Сирії
09:00 24.02.2020
Туреччину сколихнув потужний землетрус, багато загиблих / Відео
07:50 24.02.2020
Турция перебросила в Сирию ЗРК ATILGAN PMADS / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 24.02.2020
МЗС викликало посла Сербії через "російський Крим" на ярмарку в Белграді
19:45 24.02.2020
У Криму понад 130 тисяч осіб мають українську "біометрику"
19:30 24.02.2020
У новій воєнній стратегії України закладуть курс на вступ до НАТО
19:00 24.02.2020
В Крыму на заборы вокруг школ обещают выделить "вдвое больше денег"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд