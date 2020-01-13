Державне підприємство “Державне київське конструкторське бюро “ЛУЧ” представило бойову колісну машину на шасі БРДМ-2 з протитанковим ракетним комплексом «Амулет».

Раніше протитанковий ракетний комплекс «Амулет» було представлено на міжнародній виставці «Зброя та Безпека 2019» на шасі СБА «Новатор», передає Національний Промисловий Портал.

Така розробка дасть змогу озброїти протитанкові взводи, підрозділів на БРДМ-2, сучасними вітчизняними протитанковими ракетами на уніфікованому шасі.

Протитанковий ракетний комплекс «Амулет» використовує керовані ракети типу РК-2С (тандемно-кумулятивні) та РК-2ОФ (уламково-фугасні) аналогічні ПТРК «Стугна».

Ремонт та модернізацію бойових розвідувально-дозорних машин БРДМ-2 займається Державне підприємство “Миколаївський бронетанковий завод”.

В ході модернізації на машину встановлюють нові радіостанції, новий тепловізійний приціл замість штатного ТКН-1С для нічного бачення, а також вітчизняна навігаційна система СН-3003Н “Базальт”.