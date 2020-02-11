У Криму понад 130 тисяч осіб мають українську "біометрику"
|19:45 24.02.2020
|Крым
За період 1 січня 2015 року по 1 лютого 2019 року біометричні паспорти для виїзду громадянина України за кордон отримали 134 232 мешканці тимчасово окупованого Криму.
Такі дані навела на запит DW Державна міграційна служба України , пише dw.com.
Як повідомили у ДМС, загалом було видано 138 672 паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що містять біометричні дані. Усі зазначені особи, за даними ДМС, зареєстровані в АР Крим та місті Севастополі і фактично проживають на тимчасово окупованій Росією території.
Для отримання паспорта громадянина для виїзду за кордон особа має, зокрема, подати паспорт громадянина України.
За даними російської федеральної служби держстатистики, станом на 1 січня 2018 року чисельність населення Криму у 2017 році складала 1 913 700 осіб. З них число мешканців Криму, котрі працюють, становило 857 200 осіб.
Українська влада і більшість країн світу не визнає результати перепису населення у тимчасово окупованому Криму, здійсненого у 2014 році, де чисельність населення півострова та міста Севастополь сягала понад двох мільйонів осіб.
За даними Всеукраїнського перепису населення у 2001 року, чисельність населення Криму (за виключенням міста Севастополь) складала 2 024 056 осіб.
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