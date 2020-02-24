У новій воєнній стратегії України закладуть курс на вступ до НАТО
|19:30 24.02.2020
|Украина
Протягом двох-трьох місяців з'явиться воєнна стратегія України, у яку закладуть курс України на членство в НАТО.
Про це 24 лютого заявив гендиректор Директорату з питань національної безпеки та оборони Офісу президента України Іван Апаршин, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Найближчим часом, протягом двох-трьох місяців, буде воєнна стратегія. Там також буде пряма норма щодо вступу України до НАТО", - сказав він.
Апаршин зазначив, що Україна практичними кроками підтверджує прагнення до членства в альянсі.
"Бюджет збільшено. Державне оборонне замовлення, хоч і з затримкою, вже сьогодні затверджено. Сьогодні, знову-таки, на рівні комітету будуть деякі внесені зміни", - сказав він.
Чиновник додав, що Офіс президента розпочав інспекційну перевірку Міністерства оборони та Збройних сил України з питання територіальної оборони.
Нагадаємо, у січні віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба звернувся до НАТО з проханням розпочати офіційну процедуру розгляду заявки України на приєднання до Програми розширених можливостей НАТО. Заявку мають розглянути у жовтні.
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