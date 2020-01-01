Найбільша російська нафтова компанія "Роснефть" зіткнулася з логістичними проблемами через санкції США.

Проблеми експорту нафти і нафтопродуктів виникли, коли декілька великих покупців зажадали негайно прибрати Rosneft Trading зі всього ланцюжка поставок, повідомляє ZN,UA з посиланням на російську службу Reuters.

Rosneft Trading S. A. (RTSA) так звана "дочка" "Роснефти". Компанію внесли в санкційний список, звинувативши її в наданні фінансової допомоги уряду венесуельському президенту Николасу Мадуро.

"Роснефть", з іншого боку, вказує що рішення було прийнято щоб позбавити США від конкурентів. Американський конкурент "Роснефти" компанія Chevron також працює у Венесуелі. У Росії діяльність компанії назвали законною і звинуватили Вашингтон у подвійних стандартах.

Вашингтон встановив 90-денний термін для контрагентів на згортання операцій з RTSA, але покупці "Роснефти" зажадали прибрати Rosneft Trading негайно.

"З точки зору логістики це величезний головний біль. Доведеться змінити дуже багато контрактів", - сказало одне з джерел Reuters в "Роснефти".

За словами трейдерів, в даний момент всі закупівлі нафти у "Роснефти" здійснюються в колишньому режимі. Джерела просили не розголошувати їх імена або назви компаній через делікатність питання.

Раніше повідомлялося, що мінфін США включив до санкційний список SDN дочірню трейдингову компанію "Роснефти" Rosneft Trading. Активи Rosneft Trading в юрисдикції США повинні бути заблоковані, американським особам забороняється вести будь-який бізнес.