В Крыму на заборы вокруг школ обещают выделить "вдвое больше денег"

19:00 24.02.2020   Крым

Оккупационные власти Крыма намерены в 2020 году в два раза увеличить объем финансирования "антитеррористической защиты" школ.

Увеличить объемы финансирования решили после задержания в Керчи двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов, сообщила "министр" труда и социальной защиты оккупированного Крыма Елена Романовская, пишут Новости Крыма.

«Из бюджета Крыма будут выделены дополнительные средства на антитеррористическую защищенность образовательных учреждений. На сегодня заявка от них составляет 229 млн рублей на текущий год. Заявка будет однозначно удовлетворена. Но, эта сумма будет значительно, примерно в два раза больше, поскольку необходимо более тщательно подходить к каждому учебному заведению», - сообщила Романовская.

По ее словам, речь идет об установке камер видеонаблюдения, турникетов, ограждения, переходе на электронные карты - пропуска. Романовская отметила, что отдельного внимания требует подготовка сотрудников охраны.

«Родители обеспокоены, кого подбирают в охранные структуры. Охранники должны быть физически подготовлены, а также отвечать возрастному цензу, соответствовать виду охранника и быстро реагировать на сложные ситуации. С этим есть проблема. Мы будем обращаться к депутатам Госдумы, чтобы требования по возрастному цензу и физподготовке были учтены в законодательстве», - сообщила она.

Кроме того, по словам Романовской, в Керчи будет проверена работа службы психологов в общеобразовательных учреждениях, проведена повторная проверка соцслужб, в том числе о того, как проводится профилактическая работа в семьях и среди детей. Планируется доукомплектовать штат психологической службы в образовательных учреждениях, после изучения потребности.



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