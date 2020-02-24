Третье буровое судно для Турции приобретено из Великобритании.

Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез, пишет Анадолу.

Судно прибудет к берегам Турции в течение нескольких недель, сообщил министр.

Первое буровое судно Турции Fatih продолжает работы в восточной части Средиземного моря, в том числе у берегов Кипра, с конца 2018 года.

Второе буровое судно Deepsea Metro I (длина 229,22 м, ширина 36 м) было приобретено турецкой компанией TPAO за 262,5 миллиона долларов и по инициативе президента Реджепа Тайипа Эрдогана переименовано в Yavuz.

Судно Yavuz с июня 2019 году проводит буровые работы в Средиземноморье на глубине до трех тысяч метров.

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