Турция приобрела третье буровое судно / Фото
|18:45 24.02.2020
|Турция
Третье буровое судно для Турции приобретено из Великобритании.
Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез, пишет Анадолу.
Судно прибудет к берегам Турции в течение нескольких недель, сообщил министр.
Первое буровое судно Турции Fatih продолжает работы в восточной части Средиземного моря, в том числе у берегов Кипра, с конца 2018 года.
Второе буровое судно Deepsea Metro I (длина 229,22 м, ширина 36 м) было приобретено турецкой компанией TPAO за 262,5 миллиона долларов и по инициативе президента Реджепа Тайипа Эрдогана переименовано в Yavuz.
Судно Yavuz с июня 2019 году проводит буровые работы в Средиземноморье на глубине до трех тысяч метров.
Фото АА
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