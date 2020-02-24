Турция приобрела третье буровое судно / Фото

18:45 24.02.2020   Турция

Третье буровое судно для Турции приобретено из Великобритании.

Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез, пишет Анадолу.

Судно прибудет к берегам Турции в течение нескольких недель, сообщил министр. 

Первое буровое судно Турции Fatih продолжает работы в восточной части Средиземного моря, в том числе у берегов Кипра, с конца 2018 года.

Второе буровое судно Deepsea Metro I (длина 229,22 м, ширина 36 м) было приобретено турецкой компанией TPAO за 262,5 миллиона долларов и по инициативе президента Реджепа Тайипа Эрдогана переименовано в Yavuz.

Судно Yavuz с июня 2019 году проводит буровые работы в Средиземноморье на глубине до трех тысяч метров.

Фото АА



Ще на цю тему:

10:45 14.01.2020
Уряд Туреччини очікує на зростання прибутків на рівні близько 60 млрд доларів США за 20 років
11:45 17.12.2019
Туреччина визначилася із маршрутом каналу, що з’єднає Мармурове та Чорне моря / Мапа
14:41 03.10.2019
Турецкая Hareket приступила к сборке ветрогенераторов в Херсонской области Украины
16:41 11.03.2019
Туреччина оштрафувала 87 кораблів за незаконні викиди в Чорне та Мармурове моря
16:01 11.03.2019
Економіка Туреччини наприкінці 2018 року впала у рецесію
20:30 03.10.2018
В Турции обвал национальной валюты вызвал крупнейший всплеск инфляции за 15 лет
09:15 14.09.2018
В Турции запретили покупать недвижимость за валюту
20:35 03.09.2018
Уровень инфляции в Турции достиг наивысшей за последние 15 лет отметки
13:50 13.08.2018
Резкое падение турецкой лиры является "политическим заговором" против Анкары, считает Эрдоган
18:28 11.05.2018
Tesla входит на рынок Турции / Фото
22:16 27.04.2018
Растет экспорт Турции в страны Ближнего Востока и Персидского Залива
21:50 19.04.2018
Дефицит бюджета Турции в первом квартале увеличился на 37%
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 24.02.2020
Азербайджан заявил о покупке военных самолетов у Италии / Фото
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
Всі новини країни
Армения Армения
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
15:41 21.02.2020
Белград дозволила російському літаку, пролетіти над Болгарією
09:50 19.02.2020
Президент Болгарії приїде до Москви святкувати 75-річчя перемоги
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
Всі новини країни
Греция Греция
20:15 24.02.2020
Греція: острів'яни заблокували місця, де починають будувати нові центри для мігрантів
13:21 21.02.2020
В Греции вынесли очередной приговор морякам из России. 400 лет тюрьмы грозит еще 12 россиянам
20:45 19.02.2020
Делегація Греції залишила ПА НАТО в знак протесту
15:41 19.02.2020
Великобританію хочуть змусити повернути «вкрадені» давньогрецькі скульптури
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:40 24.02.2020
Представитель Совета Европы побывал на линии оккупации в Грузии
20:41 21.02.2020
ЄС і НАТО різко засудили масштабну кібератаку на Грузію
10:15 21.02.2020
Британія, США та Грузія звинуватили Росію в потужній кібератаці на Грузію
19:20 20.02.2020
ЮВО: Военнослужащие округа провели двустороннее ротное тактическое учение в Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:00 24.02.2020
У Молдові визначили лідерів передвиборних перегонів за посаду президента
16:30 24.02.2020
Молдова може купувати газ через Україну дешевше, ніж у "Газпрому" — голова ГТС
13:20 20.02.2020
Российский инвестор отказывается от прав на основной аэропорт Молдовы
12:00 20.02.2020
В Приднестровье жалуются, что Молдова отказалась принимать платежи их предприятий
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 24.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 23, 24 февраля
20:30 24.02.2020
Україна провела військове навчання на Азовському морі / Відео
19:15 24.02.2020
"Роснефть" зіткнулася з проблемами через санкції США
18:30 24.02.2020
Впав російський МіГ-29К ВМС Індії
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:00 24.02.2020
Румынский порт Констанца заключил соглашение индонезийским портом
18:41 21.02.2020
У Румунію не пустили автобус із каратистами, в якому перевозили контрабандні сигарети
16:41 14.02.2020
Міністри оборони України та Румунії обговорили напрямки співпраці в контексті безпеки Чорноморського регіону
12:30 14.02.2020
Румунська церква погодилася з наданням томосу ПЦУ - ЗМІ
Всі новини країни
Турция Турция
18:45 24.02.2020
Турция приобрела третье буровое судно / Фото
09:40 24.02.2020
Туреччина, Франція, Німеччина та Росія: Ердоган анонсував саміт щодо Сирії
09:00 24.02.2020
Туреччину сколихнув потужний землетрус, багато загиблих / Відео
07:50 24.02.2020
Турция перебросила в Сирию ЗРК ATILGAN PMADS / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 24.02.2020
МЗС викликало посла Сербії через "російський Крим" на ярмарку в Белграді
19:45 24.02.2020
У Криму понад 130 тисяч осіб мають українську "біометрику"
19:30 24.02.2020
У новій воєнній стратегії України закладуть курс на вступ до НАТО
19:00 24.02.2020
В Крыму на заборы вокруг школ обещают выделить "вдвое больше денег"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд