Отсутствие корма из-за осенней засухи стало причиной гибели более 30 коров на частном фермерском хозяйстве.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Юг" глава госкомитета ветеринарии оккупированного Крыма Валерий Иванов.

"Предприниматель не спланировал количество кормов на зиму, а с учетом того, что осень была не дождливая, не было сухостоя. К сожалению, более 30 животных были истощены", - сказал Иванов.

Он отметил, что сейчас туши животных уничтожают, а места их обнаружения дезинфицируют.

Хозяйство, где от голода умерли коровы, Иванов назвал небольшим - всего там 150 голов. У других предпринимателей в Крыму таких проблем с кормом для животных пока не зафиксировано, пишет издание.