На ферме в Крыму от голода погибли более 30 коров
|18:00 24.02.2020
|Крым
Отсутствие корма из-за осенней засухи стало причиной гибели более 30 коров на частном фермерском хозяйстве.
Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Юг" глава госкомитета ветеринарии оккупированного Крыма Валерий Иванов.
"Предприниматель не спланировал количество кормов на зиму, а с учетом того, что осень была не дождливая, не было сухостоя. К сожалению, более 30 животных были истощены", - сказал Иванов.
Он отметил, что сейчас туши животных уничтожают, а места их обнаружения дезинфицируют.
Хозяйство, где от голода умерли коровы, Иванов назвал небольшим - всего там 150 голов. У других предпринимателей в Крыму таких проблем с кормом для животных пока не зафиксировано, пишет издание.
Ще на цю тему:
17:00 18.02.2020
РФ визнала загрозою ситуацію з питною водою в Криму, але відмовилася профінансувати будівництво комунікацій – джерело
РФ визнала загрозою ситуацію з питною водою в Криму, але відмовилася профінансувати будівництво комунікацій – джерело
20:30 11.02.2020
В оккупированном Крыму проблем с подачей воды нет, но «власти» ищут дополнительные источники
В оккупированном Крыму проблем с подачей воды нет, но «власти» ищут дополнительные источники
15:01 07.02.2020
"Воду до Криму? Абсурд!" Джемілєв розвінчав гучний фейк
"Воду до Криму? Абсурд!" Джемілєв розвінчав гучний фейк
12:30 07.02.2020
Сильные осадки ожидаются в оккупированном Крыму, ситуация с запасами воды должна улучшиться - российский гидрометцентр
Сильные осадки ожидаются в оккупированном Крыму, ситуация с запасами воды должна улучшиться - российский гидрометцентр
14:00 06.02.2020
Воды нет, но есть программа: оккупанты решили Северо-Крымский канал сделать водохранилищем
Воды нет, но есть программа: оккупанты решили Северо-Крымский канал сделать водохранилищем
20:21 05.02.2020
В оккупированном Крыму режим экономии воды отменили, не успев ввести
В оккупированном Крыму режим экономии воды отменили, не успев ввести
16:15 05.02.2020
Цьогоріч водопостачання до півострова точно не відновлять
Цьогоріч водопостачання до півострова точно не відновлять
13:51 05.02.2020
В оккупированном Симферополе будут из-за дефицита отключать воду
В оккупированном Симферополе будут из-за дефицита отключать воду
12:01 05.02.2020
Оккупированный Симферополь готовят к «сухому» режиму
Оккупированный Симферополь готовят к «сухому» режиму