Очередь на обследование МРТ в Севастополе надо ждать больше месяца
|17:45 24.02.2020
|Севастополь
В сегодняшних реалиях пациенты севастопольской горбольницы №1 вынуждены ожидать своей очереди на обследование МРТ более 30 дней.
По информации севастопольской «прокуратуры», срок ожидания «проведения компьютерной и магнитно-резонансной томографий составляет более 30 календарных дней со дня назначения», пишет flot2017.
Причем столь долгое ожидание обследования носит не единичный характер. В течение 2019 года в медучреждении были выявлены многочисленные случаи ожидания пациентами назначенных обследований.
Так называемому «департаменту здравоохранения» Севастополя поручено устранить данное нарушений.
Отметим, что в октябре 2019 года так называемый вице-губернатор Александр Кулагин сообщил о простое магнитно-резонансного томографа «Престиж-15», закупленного именно для севастопольской городской больницы №1, простаивает.
Ранее мы писали о врачебном кадровом дефиците в оккупированном Севастополе и Крыму. Возможная причина долгих очередей на обследование МРТ – банальная нехватка специалистов: часть врачей выехала на материковую Украину в связи с российской оккупацией, часть уехала в поисках длинного рубля.
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