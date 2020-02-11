В сегодняшних реалиях пациенты севастопольской горбольницы №1 вынуждены ожидать своей очереди на обследование МРТ более 30 дней.

По информации севастопольской «прокуратуры», срок ожидания «проведения компьютерной и магнитно-резонансной томографий составляет более 30 календарных дней со дня назначения», пишет flot2017.

Причем столь долгое ожидание обследования носит не единичный характер. В течение 2019 года в медучреждении были выявлены многочисленные случаи ожидания пациентами назначенных обследований.

Так называемому «департаменту здравоохранения» Севастополя поручено устранить данное нарушений.

Отметим, что в октябре 2019 года так называемый вице-губернатор Александр Кулагин сообщил о простое магнитно-резонансного томографа «Престиж-15», закупленного именно для севастопольской городской больницы №1, простаивает.

Ранее мы писали о врачебном кадровом дефиците в оккупированном Севастополе и Крыму. Возможная причина долгих очередей на обследование МРТ – банальная нехватка специалистов: часть врачей выехала на материковую Украину в связи с российской оккупацией, часть уехала в поисках длинного рубля.