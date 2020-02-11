Корабли Черноморского флота вели бой "одиночным кораблем"
|17:30 24.02.2020
|Крым
Экипажи кораблей Черноморского флота страны-агрессора успешно сдали вторую курсовую задачу - «Плавание и ведение боя одиночным кораблем», которая является завершающим этапом в системе допуска экипажей кораблей к выполнению ими задач по предназначению.
В ходе мероприятий боевой подготовки моряки провели практические артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям, а также различные корабельные учения и тренировки по противовоздушной и противодиверсионной обороне, по борьбе за живучесть корабля в море и всесторонней обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде, пишет пресс-служба Минобороны России.
Следующим этапом боевой подготовки экипажей кораблей и катеров ЧФ станет выполнение задач по предназначению в Чёрном и Средиземном морях, как одиночно, так и в составе однородных и разнородных корабельных тактических групп.
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