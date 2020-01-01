Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает заменить "исторический принцип" распределения квоты на вылов рыбы в России электронными аукционами и направила письмо с соответствующими предложениями в Росрыболовство.

Об этом ТАСС сообщили в Росрыболовстве.

"Росрыболовство получило от ФАС предложение перейти к распределению прав на добычу водных биоресурсов на аукционах. В настоящее время данное предложение находится на стадии обсуждения", - сообщил представитель Росрыболовства.

Заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев подтвердил ТАСС наличие этой инициативы. "Указанные предложения действительно отражены в документе. Они направлены на развитие рынка и привлечение в отрасль инвесторов. Перевод части квот на аукцион по крабам уже показал положительный эффект", - сказал он.

По словам Евраева, проект документа разрабатывается и в настоящий момент находится на согласовании с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Принцип наделения долями квот появился в 2003 году. Тогда, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, правительство приняло решение предоставлять право на добычу водных биоресурсов на основании статистики вылова предприятия в течение действия договора о закреплении доли квоты. Сначала их распределили на 10, затем - на 15 лет.