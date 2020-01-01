Впав російський МіГ-29К ВМС Індії
|18:30 24.02.2020
|Россия
У ЗМІ з’явилися повідомлення про падіння винищувача МіГ-29К ВМС Індії на Гоа. В результаті катастрофи постраждалих немає.
За даними India Today, інцидент трапився в неділю, 23 лютого. Винищувач індійських ВМС здійснював звичайний навчальний виліт. Повітряне судно зазнало аварії поблизу узбережжя Гоа, пише Український мілітарний портал.
Видання цитує заяву ВМС Індії, згідно з яким вже розпочато розслідування за даним краху. Пілот винищувача вчасно встиг катапультуватися.
Це четверта втрата МіГ-29К індійської морської авіації і третя втрата подібного літака в штаті Гоа за останні кілька років.
Перша подія, що призвело до списання МіГа, сталося 4 червня 2014 року. Коли індійський льотчик, що пілотував МіГ-29КУБ, зробив «жорстку посадку» на авіаносець «Викрамадитья», в результаті якої отримала пошкодження передня стійка шасі літака.
Друга подія, вже в штаті Гоа трапилося 3 січня 2018 року. Тоді, під час зльоту з авіабази «Ханса», на винищувачі МіГ-29 виникла пожежа. Льотчик випустив гальмівний парашут і самостійно залишив літак, що викотився за межі злітно-посадкової смуги.
Третя пригода за МіГ-29К сталося 16 листопада 2019 року. Незабаром після вильоту для виконання навчально-тренувального польоту з авіабази «Ханса» зазнав аварії винищувач МіГ-29КУБ. Під час польоту в правий повітрозабірник винищувача потрапив птах, що викликало спалах двигуна і подальше крах.
Льотчикам, капітану Мріганку і лейтенанту Ядаву, вдалося катапультуватися, вони не постраждали.
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