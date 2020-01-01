Российские армия и флот будут оснащаться самым новым вооружением и техникой, в том числе "высокоточными системами", лазерными и гиперзвуковыми комплексами .

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления в Государственном Кремлевском дворце на торжественном концерте, который состоялся по случаю российского Дня защитника Отечества, пишет ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что страна будет и дальше добиваться, чтобы ее армия и флот "становились все более современными", "укреплять потенциал стратегических сил". Он отметил, что у многих российских вооружений нет аналогов в мире. Путин указал, говоря о "ряде перспективных образов", что Россия уже перешла от этапа испытаний к постановке их в режим постоянной готовности на боевое дежурство. По словам Путина, речь идет о "фактически оружии будущего".

По его словам, это означает, что безопасность, обороноспособность РФ "надежно обеспечена на долгосрочную перспективу".

Путин подчеркнул, что главной и самой прочной основой Вооруженных сил были и остаются "мужественные, преданные Отечеству люди, настоящие патриоты". Речь идет о солдатах и сержантах, а также Путин особо выделил офицерский корпус. Он отметил, что долг всех командиров не только знать воинское дело, но и воспитывать своих учеников, служить для них образцом во всем. "Неслучайно всегда говорили: офицер научит, солдат сделает", - отметил президент, подчеркнув, что военных профессионалов высоко ценит государство. Он пообещал, что для них будут продолжать создавать "достойные условия жизни и службы".