Через зниження цін на газ на європейських хабах, Молдова за допомогою української газотранспортної інфраструктури може купувати газ з ЄС на 16% дешевше, ніж у "Газпрому" через українських транзит.

Про це повідомив голова "Оператора газотранспортної системи" Сергій Макогон на своїй сторінці в Facebook, пише Європейська правда.

Макогон пише, що підписані в кінці грудня нові межоператорскі угоди на кордонах, замість транзитного контракту 2009 року, дають можливість сусіднім країнам використовувати українські ГТС для поставок газу з ЄС.

"Зниження цін на газ на Європейських хабах призвело і до зниження цін в Україні. Останні торги на УЕБ закінчилися за ціною трохи нижче 4000 грн з ПДВ.

...Наприклад, Молдова зараз купує газ у Газпрому за 174 долара. Якщо купувати газ з ЄС з поставкою через Україну, то ціна на вході в Молдову буде близько 146 доларів. Економія близько 28 доларів (-16%).

Не знаю, чи зможе/захоче Молдова почати поставки з ЄС, але аргументи для переговорів явно є ", - резюмує Макогон.

Раніше повідомлялось, що наприкінці грудня минулого року "Оператор ГТС України" та ТОВ "Молдоватрансгаз" і АТ "Молдовагаз" підписали міжоператорську технічну угоду (interconnection agreement) про взаємодію відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року.

30 грудня НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років та домовились про відкликання та врегулювання судових спорів.

Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.