Министерство обороны РФ планирует подписать контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) до конца апреля.

Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Ожидается, что военное ведомство до конца апреля подпишет контракт на постройку двух УДК, которые будут заложены на заводе "Залив" в Крыму", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что "по сформированному главкоматом ВМФ техническому заданию подготовлен технический проект на эти корабли".

Источник отметил, что закладка вертолетоносцев будет приурочена к 75-й годовщине Победы во Второй мировой войне и планируется на начало мая. Он не раскрыл предполагаемую сумму сделки.

При этом издание отмечает, что не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Как сообщали ранее источники в судостроительной отрасли, водоизмещение кораблей нового для отечественного флота класса составит 25 тыс. тонн, максимальная длина - около 220 м. Один российский УДК будет нести на борту более 20 тяжелых вертолетов, получит доковую камеру для десантных катеров и сможет перевозить до 900 морпехов.

В январе в пресс-службе керченского судостроительного завода "Залив" подтвердили техническую готовность построить вертолетоносцы для ВМФ России.