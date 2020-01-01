Президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерс Кнапе побывал в селе Хурвалети Горийского района близ разделительной линии.

22 февраля Андерс Кнапе прибыл в Тбилиси с официальным визитом в рамках председательства Грузии в Комитете министров Совета Европы. Его сопровождает генеральный секретарь Конгресса Андреас Кифер. У делегатов запланирован ряд встреч как с представителями местных, так и центральных властей. Одна из основных тем обсуждений – стратегия децентрализации, которую правительство Грузии приняло совсем недавно, пишет Грузия Online.

Сегодня, 24 фквраля, утром Кнапе и другие члены Конгресса отправились в Хурвалети – это самое большое село на разделительной линии. Несколько лет назад российские пограничники начали устанавливать в Хурвалети ограждения из колючей проволоки. В результате, на стороне, неподконтрольной Тбилиси, остались дома нескольких семей. Завершился процесс обозначения «границы» в Хурвалети установкой сторожевой вышки в феврале 2019 года.

Председатель сакребуло (горсовета) Тбилиси Георгий Ткемаладзе, сопровождавший членов Конгресса в Хурвалети, отметил, что Андреас Кифер и Андерс Кнапе сами изъявили желание побывать на разделительной линии.

Члены делегации встретились с местными жителями, их детально проинформировали о бордеризации и существующих в регионе гуманитарных проблемах.

«Мы никогда не оставим грузинский народ и людей, которые живут на этой территории. Необходимо продолжать дискуссию и информирование, необходимо говорить людям о том, что сегодня такая ситуация в Европе абсолютно неприемлема. Все это становится причиной жертв. Люди погибают, люди мучаются. Исходя из этого, мы не собираемся молчать. Как президента Конгресса местных и региональных властей меня интересует, как люди преодолевают это на местах. Все это влияет на местных жителей, на их возможности участвовать в демократических процессах, выборах и всех других вопросах, необходимых для построения демократии», — сказал Андерс Кнапе в интервью телеканалу «Мтавари архи».

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы является одним из трех основных подразделений Совета Европы (СЕ). Вопросы, которые касаются интересов местных и региональных органов власти европейских стран, с Конгрессом обсуждают Комитет Министров и Парламентская Ассамблея.

Первоочередные направления деятельности конгресса – мониторинг состояния местной и региональной демократии в странах СЕ, включая соблюдение прав человека на местном уровне, наблюдение за муниципальными и региональными выборами, а также проблемы устойчивого развития.

В настоящее время Конгресс состоит из 318 членов и 318 заместителей, представляющих свыше 200 тысяч местных и региональных органов власти из 47 государств-членов СЕ.