Представитель Совета Европы побывал на линии оккупации в Грузии

15:40 24.02.2020   Грузия

Президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерс Кнапе побывал в селе Хурвалети Горийского района близ разделительной линии.

22 февраля Андерс Кнапе прибыл в Тбилиси с официальным визитом в рамках председательства Грузии в Комитете министров Совета Европы. Его сопровождает генеральный секретарь Конгресса Андреас Кифер. У делегатов запланирован ряд встреч как с представителями местных, так и центральных властей. Одна из основных тем обсуждений – стратегия децентрализации, которую правительство Грузии приняло совсем недавно, пишет Грузия Online.

Сегодня, 24 фквраля, утром Кнапе и другие члены Конгресса отправились в Хурвалети – это самое большое село на разделительной линии. Несколько лет назад российские пограничники начали устанавливать в Хурвалети ограждения из колючей проволоки. В результате, на стороне, неподконтрольной Тбилиси, остались дома нескольких семей. Завершился процесс обозначения «границы» в Хурвалети установкой сторожевой вышки в феврале 2019 года.

Председатель сакребуло (горсовета) Тбилиси Георгий Ткемаладзе, сопровождавший членов Конгресса в Хурвалети, отметил, что Андреас Кифер и Андерс Кнапе сами изъявили желание побывать на разделительной линии.

Члены делегации встретились с местными жителями, их детально проинформировали о бордеризации и существующих в регионе гуманитарных проблемах.

«Мы никогда не оставим грузинский народ и людей, которые живут на этой территории. Необходимо продолжать дискуссию и информирование, необходимо говорить людям о том, что сегодня такая ситуация в Европе абсолютно неприемлема. Все это становится причиной жертв. Люди погибают, люди мучаются. Исходя из этого, мы не собираемся молчать. Как президента Конгресса местных и региональных властей меня интересует, как люди преодолевают это на местах. Все это влияет на местных жителей, на их возможности участвовать в демократических процессах, выборах и всех других вопросах, необходимых для построения демократии», — сказал Андерс Кнапе в интервью телеканалу «Мтавари архи».

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы является одним из трех основных подразделений Совета Европы (СЕ). Вопросы, которые касаются интересов местных и региональных органов власти европейских стран, с Конгрессом обсуждают Комитет Министров и Парламентская Ассамблея.

Первоочередные направления деятельности конгресса – мониторинг состояния местной и региональной демократии в странах СЕ, включая соблюдение прав человека на местном уровне, наблюдение за муниципальными и региональными выборами, а также проблемы устойчивого развития.

В настоящее время Конгресс состоит из 318 членов и 318 заместителей, представляющих свыше 200 тысяч местных и региональных органов власти из 47 государств-членов СЕ.



Ще на цю тему:

16:30 21.01.2020
Россия продолжает "ползучую оккупацию" Грузии
14:20 26.12.2019
Грузія хоче створити власний "нормандський формат" для переговорів про окуповані Абхазію та Південну Осетію
21:00 09.12.2019
Власти Грузии выступили против открытия Центра русского языка в Тбилиси
18:45 07.11.2019
Президент Грузии: Россия остается главной угрозой безопасности
11:00 22.10.2019
Оккупанты вновь появились у грузинского села Атоци
10:40 29.08.2019
В Цхинвале заявили об опасности возникновения нового вооруженного конфликта "из-за действий Грузии на границе"
10:40 21.08.2019
МЗС Грузії назвало ситуацію з селом Аібга процесом анексії з боку Росії
10:20 19.08.2019
МЗС Грузії висловило протест РФ через затримання своїх громадян на межі з Південною Осетією
13:41 16.08.2019
Грузія: окупанти звели залізні стовпи на лінії розмежування
17:10 09.08.2019
Сім країн закликали Росію вивести війська з Грузії
10:46 08.07.2019
ПА ОБСЕ в резолюции обвинила Россию в оккупации части Грузии
19:31 10.05.2019
В отчете и.о. секретаря по обороне США говорится о вторжении России в Грузию и текущей оккупации ее территоррии
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 24.02.2020
Азербайджан заявил о покупке военных самолетов у Италии / Фото
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
Всі новини країни
Армения Армения
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
15:41 21.02.2020
Белград дозволила російському літаку, пролетіти над Болгарією
09:50 19.02.2020
Президент Болгарії приїде до Москви святкувати 75-річчя перемоги
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
Всі новини країни
Греция Греция
20:15 24.02.2020
Греція: острів'яни заблокували місця, де починають будувати нові центри для мігрантів
13:21 21.02.2020
В Греции вынесли очередной приговор морякам из России. 400 лет тюрьмы грозит еще 12 россиянам
20:45 19.02.2020
Делегація Греції залишила ПА НАТО в знак протесту
15:41 19.02.2020
Великобританію хочуть змусити повернути «вкрадені» давньогрецькі скульптури
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:40 24.02.2020
Представитель Совета Европы побывал на линии оккупации в Грузии
20:41 21.02.2020
ЄС і НАТО різко засудили масштабну кібератаку на Грузію
10:15 21.02.2020
Британія, США та Грузія звинуватили Росію в потужній кібератаці на Грузію
19:20 20.02.2020
ЮВО: Военнослужащие округа провели двустороннее ротное тактическое учение в Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:00 24.02.2020
У Молдові визначили лідерів передвиборних перегонів за посаду президента
16:30 24.02.2020
Молдова може купувати газ через Україну дешевше, ніж у "Газпрому" — голова ГТС
13:20 20.02.2020
Российский инвестор отказывается от прав на основной аэропорт Молдовы
12:00 20.02.2020
В Приднестровье жалуются, что Молдова отказалась принимать платежи их предприятий
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 24.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 23, 24 февраля
20:30 24.02.2020
Україна провела військове навчання на Азовському морі / Відео
19:15 24.02.2020
"Роснефть" зіткнулася з проблемами через санкції США
18:30 24.02.2020
Впав російський МіГ-29К ВМС Індії
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:00 24.02.2020
Румынский порт Констанца заключил соглашение индонезийским портом
18:41 21.02.2020
У Румунію не пустили автобус із каратистами, в якому перевозили контрабандні сигарети
16:41 14.02.2020
Міністри оборони України та Румунії обговорили напрямки співпраці в контексті безпеки Чорноморського регіону
12:30 14.02.2020
Румунська церква погодилася з наданням томосу ПЦУ - ЗМІ
Всі новини країни
Турция Турция
18:45 24.02.2020
Турция приобрела третье буровое судно / Фото
09:40 24.02.2020
Туреччина, Франція, Німеччина та Росія: Ердоган анонсував саміт щодо Сирії
09:00 24.02.2020
Туреччину сколихнув потужний землетрус, багато загиблих / Відео
07:50 24.02.2020
Турция перебросила в Сирию ЗРК ATILGAN PMADS / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 24.02.2020
МЗС викликало посла Сербії через "російський Крим" на ярмарку в Белграді
19:45 24.02.2020
У Криму понад 130 тисяч осіб мають українську "біометрику"
19:30 24.02.2020
У новій воєнній стратегії України закладуть курс на вступ до НАТО
19:00 24.02.2020
В Крыму на заборы вокруг школ обещают выделить "вдвое больше денег"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд