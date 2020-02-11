По Керченскому мосту могут нанести юридический удар

10:40 24.02.2020   Крым

Морской арбитражный трибунал ООН в Гааге признал свою юридическую компетенцию по делу о претензиях Украины против РФ (речь идет о незаконном строительстве моста через Керченский пролив и остановке украинских судов, которые следуют в порты Мариуполя и Бердянска), но решил не рассматривать требования Украины, касающиеся прибрежных вод вблизи аннексированного Крыма. 

Бывший первый замначальника Госгидрографии Украины, эксперт по вопросам морского права Богдан Устименко оценил по просьбе издания «Комментарии» эти данные.

«Для начала важно отметить, что оценивать мы пока можем лишь пресс-релиз, размещенный на официальном сайте канцелярии суда (само решение будет размещено позже), а также реакцию на это МИД Украины и РФ.

Российский МИД традиционно делает акценты на выгодных для себя моментах. В частности, на том, что «морской трибунал, сформированный для решения вопросов о толковании или применении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, не вправе определять государственную принадлежность суши».

Вот только то, что Крым – наш, украинский, это не спорный вопрос. В резолюциях Генассамблеи ООН, в неоднократных заявлениях в ПАСЕ и так далее четко обозначено, что Крым – украинский. Украина признается всем миром в ее международно признанных границах. Так что РФ делает традиционный пропагандистский ход, акцентируя внимания на моментах, которые суд, собственно, и не рассматривал. То, что россияне подают как свой выигрыш, таковым не является. И так понятно, что международный арбитраж не будет рассматривать вопросы суши.

Украинский же МИД преподносит как победу то, что суд признал свою компетенцию в деле касательно Керченского моста. И это, действительно, позитивный для нас момент. И теоретически есть шансы выиграть дело. Так, Нью-йоркская конвенция 1958 года устанавливает возможность привлечения к ответственности, в том числе, за морские нарушения. Если будет решение, согласно которому РФ нам должна определенную сумму денег, большие шансы, что оно будет выполнено. Если же будет решение о демонтаже Керченского моста, РФ его выполнять не будет. И сложно сказать, как ее наказать в таком случае…

Напомню, что в арбитраже есть еще второе дело, которое было инициировано украинской стороной: по захвату моряков и суден 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. На данный момент неизвестно, в какой стадии это дело. Моряков и судна РФ вернула прошлой осенью. Однако дело-то есть… Кстати, позицию Украины формируют и представляют только иностранные адвокаты. Мне бы хотелось как юристу и гражданину понимать позицию нашего государства в делах Украина против России.

Считаю необходимым обязать украинские МИД и Минюст, в связи с колоссальной значимостью для будущего нашего государства судебных споров с РФ, создать реестр этих споров. Они должны содержать переведенные на украинский язык основные судебные документы в каждом конкретном деле.

Также необходимо, чтобы общество знало, сколько денег налогоплательщиков было потрачено на гонорары иностранных адвокатов в этих делах».



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