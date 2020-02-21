Государственное агентство автомобильных дорог Украины подписало Меморандум о сотрудничестве с турецкой строительной компанией Cengiz.

Основное направление взаимодействия - развитие украинской части международного транспортного коридора Черноморского экономического сотрудничества, а именно маршрута Новая Каховка - Мариуполь.

Стоимость проекта - 9,1 млрд грн, сообщает ЦТС со ссылкой на "Укравдтодор".

"С 1 марта мы начинаем Большое строительство по всей стране. В приоритете правительства - покрыть Украину качественными дорогами. Поэтому мы всегда будем поддерживать конструктивные инициативы - среди которых, в частности, и подписанный сегодня Меморандум о сотрудничестве", - заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

В рамках сотрудничества говорится о возможности проведения масштабных ремонтных работ в трех областях южного региона Украины: Херсонской, Запорожской и Донецкой. На сегодня ориентировочная стоимость проекта оценивается в 9,1 млрд грн.

"Меморандум о сотрудничестве фактически возвращает нас к вопросу об обновлении ключевой части дороги M-14. Подобные инициативы ускоряют реализацию нашей основной цели - масштабного обновления украинских дорог государственного значения", - сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков.

"Маршрут Новая Каховка - Мариуполь - это основная транспортная артерия южного региона страны по направлению Запад-Восток и важный маршрут для многих туристов, следующих на курорты Азовского моря. Из-за несоблюдения межремонтных сроков, дорожная одежда требует восстановления на всей протяженности маршрута" - отметил представитель правления компании Cengiz Мохамед Ченгиз.

Отмечается, что компания Cengiz работает на рынке еще с 1970 годов и среди ее строительных кейсов 6 аэропортов (в частности Международные аэропорты в Стамбуле и Кувейте), 12 дамб, более 1200 км дорог.