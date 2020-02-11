Туристический поток в оккупированный Крым из-за ограничений поездок в Китай на фоне коронавируса может вырасти на 10-15% после переориентации рейсов российских авиакомпаний на юг России.

Об этом российскому изданию ТАСС заявил руководитель так называемого Крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский, пишет Информационное сопротивление.

«Мы планируем, что в этом году рост турпотока в Крым вырастет примерно на 10-15%. На рост турпотока рассчитываем за счет сократившихся полетов российских авиакомпаний в КНР из-за коронавируса. Мы надеемся, высвобождающиеся рейсы и самолеты авиакомпании направят в Крым. Ожидаем рост числа рейсов и снижение цен», — утверждает Зелинский.

В свою очередь, «председатель комитета» оккупационного «Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту» Алексей Черняк уже уверен в том, что российским туроператорам предстоит пересмотреть в этом году направлений внутреннего и выездного туризма. «Для Крыма мы потерь не видим, наоборот, даже выйдем в плюсы, потому что те, кто собирался отдыхать в азиатских странах, либо не поедут туда вообще, либо будут, что, скорее всего, выбирать курорты нашего юга России: Краснодар, Сочи, Республику Крым и Севастополь», — отметил он.