Азербайджан заявил о покупке военных самолетов у Италии / Фото
|14:00 24.02.2020
|Азербайджан
Азербайджан заявил о расширении сотрудничества с Италией в военной сфере.
Об этом сообщает издание Azerbaycan 24, передает группа Информационное сопротивление.
Согласно сообщению, между двумя странами подписан документ о приобретении интеграционной системы самолетов “М-346”.
“Декларацией по соглашению между Минобороны Азербайджанской Республики и Leonardo S.p.A о приобретении интеграционной системы самолетов M-346” обменялись министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и исполнительной директор Leonardo S.p.A Алессандро Профумо», — говорится в сообщении.
Декларация была подписана в рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию.
Самолет M-346 может использоваться в качестве учебного для отработки поражения высокоточным оружием и в качестве легкого штурмовика.
Для обучения азербайджанских пилотов сейчас используют чешские учебно-боевые самолеты L-39 еще советского производства.
Фото с сайта ИС
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