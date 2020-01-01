Азербайджан заявил о расширении сотрудничества с Италией в военной сфере.

Об этом сообщает издание Azerbaycan 24, передает группа Информационное сопротивление.

Согласно сообщению, между двумя странами подписан документ о приобретении интеграционной системы самолетов “М-346”.

“Декларацией по соглашению между Минобороны Азербайджанской Республики и Leonardo S.p.A о приобретении интеграционной системы самолетов M-346” обменялись министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и исполнительной директор Leonardo S.p.A Алессандро Профумо», — говорится в сообщении.

Декларация была подписана в рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию.

Самолет M-346 может использоваться в качестве учебного для отработки поражения высокоточным оружием и в качестве легкого штурмовика.

Для обучения азербайджанских пилотов сейчас используют чешские учебно-боевые самолеты L-39 еще советского производства.

Фото с сайта ИС