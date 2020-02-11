23 лютого у Стамбулі на площі Бейазіт відбувся мітинг-протест проти окупації Росією Криму.

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі, пише Укрінформ.

«У Стамбулі відбувся мітинг-протест проти окупації Росією Автономної Республіки Крим», - йдеться у повідомленні.

Організатором акції протесту виступив Кримськотатарський центр в Стамбулі. У ньому взяли участь представники кримськотатарських, тюркських та українських спілок.

Учасники тримали плакати з написами: «Вчора Сталін, сьогодні Путін», «Зупини злочин кремля, поверни вкрадене», «Кримські татари не здадуться» та інші.

Також учасники заходу протестували проти припинення роботи кримськотатарського телеканалу ATR.

«У небезпеці. Єдиний кримськотатарський ТВ канал під загрозою закриття», - було зазначено на одному з плакатів.

«Вже 6 років наші співвітчизники знаходяться в дуже скрутному становищі - вони не мають можливості дотримуватися своїх звичаїв, вільно сповідувати свою віру, вчитися на своїй мові. Зараз кримські татари, які живуть в Криму, піддаються гонінням через свою національність і релігію», - написала у повідомленні про проведення мітингу кореспондент Українського культурного товариства Алія Усенова.

Крім того, облизу будівлі Генерального консульства Росії у Торонто пройшов мітинг з вимогамип припинити незаконну окупацію Криму та вторгнення до України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, участь у пікеті взяло близько 30 осіб.

Учасники протесту тримали у руках кримськотатарську тамгу та прапори України, а також плакати із закликами до Росії припинити окупацію Криму та звільнити усіх незаконно затриманих бранців.

Свою підтримку учасникам мітингу висловили депутати федерального парламенту Канади Іван Бейкер та Пітер Кент, які звернулися до присутніх із короткими промовами.

Організаторами протесту виступила Канадська асоціація кримських татар.

Фото: facebook.com/CGUinIstanbul