#Морські_загрози_2020 (18) Військово-морське стримування російської загрози в Чорному морі. Оперативні новини.

Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції Blackseanews та "Майдану закордонних справ" повідомляє:

23.02.2020 приблизно о 19-00 (місцевий час) з протоки Босфор до Чорного моря увійшов ракетний есмінець 6-го флоту США USS Ross (DDG 71) - Arleigh Burke-class guided-missile destroyer. Не виключено візит до Одеси.

Це 2-й візит військового корабля НАТО до Чорного моря в 2020 році (в січні-лютому 2019 в Чорне море заходило 5 кораблів НАТО).

Есмінець має завдання по забезпеченню безпеки на морі та підвищенню регіональної стабільності на морі. Він був останнім військовим кораблем ВМС США, восьмим за рахунком, який відвідав Чорноморський регіон у минулому році, повідомляє командування Шостого флоту ВМС США, пише ZN,UA.

"Цим візитом ми послідовно збільшуємо наші відносини з нашими чорноморськими партнерами. Постійні операції в Чорному морі мають вирішальне значення для забезпечення безпеки на морі і свободи судноплавства", - сказав капітан есмінця Джон Джон.

Нещодавно Ross разом з французьким авіаносцем "Шарль де Голль" (R 91) у складі Об'єднаної оперативної групи 473 в Середземному морі провів навчання на базі французького флоту. Есмінець показав захисні можливості для ударної групи. Крім есмінця Ross, у навчаннях взяли морські сили Греції, Бельгії, Німеччини, Нідерландів та Іспанії.

Операції корабля у Чорному морі зміцнять взаємодію з союзниками і партнерами по НАТО і продемонструють колективну рішучість безпеки Чорного моря в рамках операції "Атлантичне дозвіл", підкреслили в командуванні Шостого оперативного флоту США.

Росс, розгорнутий вперед на військово-морській станції Рота, Іспанія, проводить військово-морські операції в районі операцій 6-го флоту США в підтримку інтересів національної безпеки США в Європі. ВМС США регулярно діють у Чорному морі у відповідності з міжнародним правом, включаючи Конвенцію Монтре.

6-й флот США зі штаб-квартирою в Неаполі, Італія, проводить повний спектр спільних та військово-морських операцій, часто у співпраці із союзними і міжвідомчими партнерами для просування національних інтересів США, забезпеченню безпеки і стабільності в Європі та Африці.

Починаючи з 2014 року, американський ракетний есмінець USS Ross DDG 71 — частий гість чорноморського регіону. У 2016 році він разом з американським десантним кораблем LSD41 "Уітбі Айленд" брав участь у міжнародних навчаннях "Сі Бріз-2016" і кілька днів провів у Одесі. У квітні 2019 року він 2 тижні гостював у румунській Констанці і болгарській Варні, повідомляє Думська, а 24 грудня відвідав Одесу.

В РФ уважно стежать за пересуванням американського есмінця, оскільки давно вважають Чорне море своєю "вотчиною".

Есмінець відноситься до кораблів типу "Арлі Берк", побудований на верфі Ingalls Shipbuilding, спущений на воду в березні 1996 року і приписаний до морської бази Норфолк, штат Вірджинія. "Росс" названий на честь капітана Дональда К. Росса, нагородженого Медаллю Пошани за проявлений героїзм під час атаки японців на Перл-Харбор.

Довжина корабля 154 метри, ширина 20, осаду 9,3 (з підводного гідроакустичної станцією). Повна водотоннажність 8775 тонн. Чотири газотурбінні установки потужністю 108 000 кінських сил розганяють його до 32 вузлів. Екіпаж 337 осіб. Озброєний різним артилерійським і ракетним озброєнням, в тому числі протикорабельними ракетами "Гарпун", а також має 90 шахтних пускових установок для запуску крилатих ракет "Томагавк", ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC в різній комбінації.

Фото: Анадолу