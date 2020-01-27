Оккупационные власти Крыма совместно с туроператорами и перевозчиками разрабатывают новые туристические маршруты на паровозе, отдельные вагоны которого будут стилизованы поезд российского императора Николая II.

Об жтом сообщил ТАСС глава комитета Государственного совета оккупированного Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, пишут Новости Крыма.

«Нашим комитетом, предприятием «Крымская железная дорога», компанией-перевозчиком «Гранд сервис экспресс» с привлечением туроператоров разрабатываются внутренние туристические маршруты по Крыму в стилизованных под старину вагонах и на паровозной тяге. Один из вагонов мы хотим сделать императорским, посвященным семье Романовых и их поездкам по Крыму. Еще один, чисто туристическим, посвященным Великой Отечественной войне», - сообщил Черняк.

По его словам, в настоящее время, ведутся переговоры о закупке старых паровозов выпуска примерно 1930-х -1940-х годов, после чего они будут отреставрированы. Их планируется запустить по маршрутам из Симферополя в Севастополь, Евпаторию и Керчь. «Мы надеемся, что в ближайшее время приступим к реализации проекта», - отметил Черняк.

Ранее в Крыму туристических услуг подобного плана не было. Поезда на паровозной тяге прекратили ходить на полуострове в середине 1960-х годов.