Санкции: Постройка на керченском "Заливе" двух кабельных судов для ВМФ задерживается

12:40 24.02.2020   Керчь

Российский военно-морской флот испытывает потребность в серии новых кабельных судов морского типа в дополнение к океанским КС проекта 15310 "Свияга" и "Вятка". 

Об этом Mil.Press FlotProm сообщили два источника, отраслевой и флотский.

Новые суда нужны в том числе для прокладки магистральных систем освещения подводной обстановки.

Потребность флота в морских КС составляет шесть единиц: по два на Северный и Тихоокеанский флоты и по одному на Балтийский и Черноморский.

Другой собеседник издания уточнил, что одно из КБ уже начало соответствующие проработки. При этом, добавил он, при создании морских КС будут придерживаться принципа максимального импортозамещения, для чего выполняется целый ряд опытно-конструкторских работ.

Среди связанных ОКР - "Бум-3" и "Кабель".

Кроме того, планируется модернизация существующих морских кабельных судов.

Два кабельных судна океанского класса проекта 15310 отправятся на СФ и ТОФ. Сейчас их постройка на керченском "Заливе" задерживается из-за непоставки ряда кабельного оборудования ввиду санкций. Сдачу судов запланировали на 2021-2022 годы.

В марте 2019 стало известно, что поврежденный в 2016 году стационарный комплекс освещения подводной обстановки Северного флота МГК-608М так и не восстановили. Одной из причин отраслевые собеседники издания называли отсутствие кабельных судов.



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