«Дніпро Карго Лімітед» стала учасником проекту транспортного коридору між Балтійським і Каспійським морями

12:20 24.02.2020   Украина

Британсько-українська компанія «Дніпро Карго Лімітед», портовий оператор Херсонського морського порту, стала учасником міжнародного проекту розвитку мультимодального транспортного коридору між Балтійським і Каспійським морями, ініційованого Балтійсько-Чорноморським економічним форумом.

Як повідомила прес-служба компанії, відповідний меморандум підписав директор «Дніпро Карго Лімітед» Віктор Соха, офіційні представники Балтійсько-Чорноморського економічного форуму та координатора міжнародного проекту створення єдиного логістичного центру Global Multimodal Logistics у четвер, 20 лютого, пишуть Порти України.

Згідно з домовленостями, «Дніпро Карго Лімітед» буде виконувати функції сполучної ланки і координувати на території України діяльність міжнародних партнерів проекту мультимодального транспортного коридору між Балтійським і Каспійським морями.

В рамках проекту розвитку коридору сформована партнерська мережа представників портової та транспортно-логістичної галузей від Балтійського до Каспійського морів. Серед учасників проекту — порти Гдиня (Польща), Клайпеда (Литва), стивідорна і транспортно-логістична компанія Kaminera (Литва), порти Курик (Казахстан), Туркменбаші (Туркменістан), транспортно-експедиторська компанія «Туркмен Міллі Логістик» (Туркменістан).

«Дніпро Карго Лімітед» має величезний досвід роботи у портовій і транспортно-логістичній галузі (...) Те, що ця компанія працює на території Херсонського морського порту, одночасно вирішує низку стратегічних питань. По-перше — дає можливість Херсону та Херсонській області зберегти свою участь в розвиненому міжнародному проекті. Низка транспортних потоків, які враховують специфіку Херсонського морського порту, відпрацьовувалася разом із партнерами проекту, зокрема, з країн Азії», — заявив голова правління Балтійсько-Чорноморського економічного форуму, почесний Консул Литви в Херсонській області Віктор Попов онлайн-виданню «Херсонці».

«По-друге, менеджмент компанії «Дніпро Карго Лімітед», будучи рівновіддаленим від усіх провідних портових операторів глибоководних портів України, зможе найефективніше відпрацьовувати переміщення вантажів партнерів проекту через всі порти України, при цьому беручи участь у розвитку співпраці з використанням потенціалу і можливостей всіх партнерських портів нашого проекту від берегів Балтики до східних берегів Каспійського моря», — додав Попов.

Компанія «Дніпро Карго Лімітед» є портовим оператором Херсонського морського порту (оперує причалом №6). Термінал здійснює приймання вантажів з автомобільного, залізничного та водного транспорту продуктивністю 350 тонн на годину. Потужності зберігання представлені трьома складами горизонтального типу сумарним обсягом 30 тис. тонн різнорідних вантажів. Термінал здатний приймати судна дедвейтом до 12 тис. тонн, осадкою до 7,6 метра в прісній воді і максимальною довжиною до 200 метрів. Компанія входить до U-Port Group.

До U-Port Group також входять ТОВ «АП-Транссервіс» (транспортно-експедиторське обслуговування вантажів і організація перевалки в морських портах України) і ТОВ «Ю-Порт Очаків» (послуги сертифікованого зернового терміналу).



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