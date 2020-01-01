Румынский порт Констанца заключил соглашение индонезийским портом
|12:00 24.02.2020
|Румыния
Руководство индонезийской гавани PT Pelabuhan Indonesia II будет сотрудничать с румынским портом Констанца.
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Antara.
Ожидается, что соглашение о партнерстве укрепит глобальные связи, а также расширит возможности для бизнеса и торговли между Индонезией и Румынией.
«Индонезия и Румыния несколько раз обсуждали расширение экономических и торговых отношений. Я уверен, что партнерство, содержащееся в этом меморандуме о взаимопонимании, расширит возможности для такого сотрудничества», — заявил глава PT Pelabuhan Indonesia II Эльвин Масашия.
Стороны выразили готовность обмениваться информацией, технологиями и делиться знаниями и опытом в области передовой практики, связанной с портовыми операциями.
Ще на цю тему:
13:00 29.11.2016
Порты Румынии за 10 месяцев увеличили грузооборот на 2,69%
Порты Румынии за 10 месяцев увеличили грузооборот на 2,69%
13:15 10.08.2016
Порты Румынии на четверть сократили перевалку зерна
Порты Румынии на четверть сократили перевалку зерна
11:18 18.01.2016
Румыния из-за снега закрыла черноморские порты и автотрассы
Румыния из-за снега закрыла черноморские порты и автотрассы
09:52 11.12.2013
LUKOIL-Bulgaria Bunker приступила к работе в румынском порту Мидия
LUKOIL-Bulgaria Bunker приступила к работе в румынском порту Мидия
15:14 28.10.2013
Рейтинг контейнерных линий в Румынии за 9 месяцев 2013 года
Рейтинг контейнерных линий в Румынии за 9 месяцев 2013 года
16:30 18.06.2013
Кризис в Египте ставит под угрозу румынские порты
Кризис в Египте ставит под угрозу румынские порты
09:30 03.06.2013
Доход порта Констанца в прошлом году составил 65,7 млн евро
Доход порта Констанца в прошлом году составил 65,7 млн евро
12:16 22.05.2013
Порт Констанца впервые проведёт День открытых дверей
Порт Констанца впервые проведёт День открытых дверей
17:00 15.05.2013
Румынские порты подходят к пределу роста грузообработки
Румынские порты подходят к пределу роста грузообработки
17:55 07.05.2013
В 2012 году грузооборот в румынских портах достиг почти 40 млн тонн
В 2012 году грузооборот в румынских портах достиг почти 40 млн тонн