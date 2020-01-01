Румынский порт Констанца заключил соглашение индонезийским портом

12:00 24.02.2020   Румыния

Руководство индонезийской гавани PT Pelabuhan Indonesia II будет сотрудничать с румынским портом Констанца.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на  Antara.

Ожидается, что соглашение о партнерстве укрепит глобальные связи, а также расширит возможности для бизнеса и торговли между Индонезией и Румынией.

«Индонезия и Румыния несколько раз обсуждали расширение экономических и торговых отношений. Я уверен, что партнерство, содержащееся в этом меморандуме о взаимопонимании, расширит возможности для такого сотрудничества», — заявил глава PT Pelabuhan Indonesia II Эльвин Масашия.

Стороны выразили готовность обмениваться информацией, технологиями и делиться знаниями и опытом в области передовой практики, связанной с портовыми операциями.



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