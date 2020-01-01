Руководство индонезийской гавани PT Pelabuhan Indonesia II будет сотрудничать с румынским портом Констанца.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Antara.

Ожидается, что соглашение о партнерстве укрепит глобальные связи, а также расширит возможности для бизнеса и торговли между Индонезией и Румынией.

«Индонезия и Румыния несколько раз обсуждали расширение экономических и торговых отношений. Я уверен, что партнерство, содержащееся в этом меморандуме о взаимопонимании, расширит возможности для такого сотрудничества», — заявил глава PT Pelabuhan Indonesia II Эльвин Масашия.

Стороны выразили готовность обмениваться информацией, технологиями и делиться знаниями и опытом в области передовой практики, связанной с портовыми операциями.