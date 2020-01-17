Суднобудівники «НІБУЛОНу» готують до спуску друге несамохідне судно-майданчик відкритого типу. Крім того триває робота над двома буксирами та ще над двома несамохідними суднами.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу підприємства.

На судні-майданчику суднобудівники встановили комінгси вантажного майданчика та основне палубне обладнання, зокрема леєрне огородження, лебідки. Також змонтовано труби пожежної системи та системи осушення. Фахівці малярно-ізоляційної дільниці продовжують очищувати та фарбувати сухі відсіки замовлення й незабаром приступлять до зовнішньої обшивки корпусу.

Крім того на верфі “Нібулону” тривають роботи над двома портовими буксирами штовхачами-кантувальниками проєкту Т410. На першому буксирі вже виконано усі роботи з монтажу трубопроводів, електрослюсарного та доізоляційного насичення. Встановлені та підключені допоміжні дизель-генератори. Також замовлення уже обладнано якірним та швартовним пристроями, а на борт завантажено ланцюги та якорі. На другому буксирі уже готові фундаменти під головні двигуни, змонтовано леєрне огородження та завершено підготовчі роботи для кріплення кранцевого захисту корпусу судна.

Також в роботі перебуває третє та четверте несамохідне судно-майданчик. На третьому судні вже змонтовані усі секції, необхідні для будівництва замовлення, виготовлені та перенесені на передстапельний майданчик підприємства. Для четвертого несамохідного судна завершені роботи із порізки та гнуття металу для виготовлення деталей корпусу судна. У збірно-секційному цеху судноскладальники активно виготовляють секції замовлення.