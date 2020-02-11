В центр Симферополя свезли российские гаубицы и «Грады» / Фото

11:20 24.02.2020   Крым

У центрі Сімферополя 23 лютого окупанти показували російську військову техніку і озброєння. 

Як повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на Крим.Реаліі, захід приурочили до «Дню защитника Отечества».

 На площі Леніна розмістили бронетранспортери, артилерійські гаубиці, систему залпового вогню «Град» і штатне стрілецьке озброєння різних підрозділів армійського корпусу Чорноморського флоту Росії, Росгвардіі, а також рятувальну та спеціальну техніку тутешніх структур МНС.

Крім того, російські козаки показували стрілецьке озброєння часів Другої світової війни. Діти і дорослі фотографувалися на тлі військової техніки.

На площі лунали мелодії воєнних років, сучасні пісні про російську армію, а також зачитувалися тактико-технічні характеристики (ТТХ) представлених зразків військової техніки і артилерійського озброєння.

В окупованому Севастополі провели ходу і мітинг місцевих «ополченців» і членів козацьких формувань.

У центрі міста на площі Нахімова виставили військову техніку і фотогалерею про події анексії Криму і Севастополя в 2014 році. Святкування розпочали з побудови «ополченців» і козаків в сквері біля пам’ятника російській цариці Катерині на вулиці Леніна. Там козаки перевірили особовий склад, отримали інструкції від «влади» Севастополя і пройшли до Меморіалу захисникам Севастополя на площі Нахімова.

Цього року «влада» Севастополя вирішила провести урочистості не на плацу біля меморіалу, а по сусідству – на алеї міст-героїв. Після покладання квітів до Вічного вогню керівники «влади» виступили перед присутніми.

На площі Нахімова влаштували виставку озброєння та засобів спеціального призначення. Військові встановили бронетранспортери, захищений автомобіль «Тайфун», армійський варіант бронеавтомобіля з балістичним захистом «Тигр», 122-мм реактивну систему залпового вогню «Град», багатофункціональний модуль перешкод «Красуха-4С» та іншу техніку. Біля наметів і техніки стояли російські військові у формі «зелених чоловічків».

В окремих наметах, які називалися «Роль армії в забезпеченні суверенітету країни», розмістили пошту для військових і матеріали про анексію Криму і Севастополя. Бажаючим пропонували написати лист будь-якому російському військовослужбовцю, скласти його «трикутником» та залишити в наметі.

У наметі під назвою «Русская весна» розклали газети і розвісили фотографії про події 2014 року в Севастополі і Криму. Екскурсовод розповідав про роль російських військових і місцевих активістів в анексії Криму. Недалеко розвісили банери з фотографіями анексії і мітингів. Через динаміки постійно транслювали аудіозапис мітингу в Севастополі 23 лютого 2014 року.

Під час свята російські військові закликали служити в армії. Для рекрутського набору встановили столи з агітаційними матеріалами.

Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження за фактами мілітаризації дітей в окупованому Криму, зокрема, підготовки школярів до служби в Збройних силах Росії, яка є державою-окупантом, що порушує норми міжнародного гуманітарного права і кваліфікується як воєнний злочин.

Фото з сайту ЦЖР



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