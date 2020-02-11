По информации Министрства обороны России на территории Южного военного округа 21 и 22 февраля прошли следующие мероприятия:

1.На полигоне Прудбой ЮВО в Волгоградской области проведено торжественное награждение победителей отборочного этапа 8-й общевойсковой армии по полевой выучке среди танкистов и мотострелков.

Экипажи танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-3 в течение недели состязались в стрельбе из танковых орудий и крупнокалиберных пулеметов по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и низколетящие вертолеты на дистанции от 900 до 2200 м. Механики-водители преодолели препятствия в виде эскарпов, траншей, рвов, колейных мостов и косогоров на дистанции 7 км.

В состязаниях на звание лучших танкистов и мотострелков общевойскового объединения приняли участие 15 экипажей. Победители второго отборочного этапа будут соревноваться в окружном этапе ЮВО в марте.

2. Экипажи вертолетов Ми-35М ЮВО, базирующихся в Ставропольском крае, провели летно-тактическое учение, в котором приняли участие более 20 летчиков, было задействовано порядка 10 вертолетов, среди которых эскадрилья транспортно-штурмовых вертолетов Ми-35М.

Пилоты выполнили задачи перебазирования на аэродромы, высадки тактического воздушного десанта спецназа на высокогорные площадки, а также уничтожения бронетехники и живой силы условного противника из штатных систем пушечного и ракетного вооружения.

Более 150 специалистов аэродромно-технического обеспечения, принимавших участие в учении, получили практический опыт в организации полетов и обслуживании новых образцов летной техники.

В ходе решения поставленных задач пилоты израсходовали более 60 неуправляемых авиационных ракет, уничтожив около 20 различных объектов условного противника/

3. Среди подразделений разведки общевойскового объединения Южного военного округа на Северном Кавказе стартовали соревнования в рамках отборочного этапа конкурса «Отличник войсковой разведки».

В течение недели командам из Абхазии, Ставропольского края и Карачаево-Черкесии предстоит соревноваться в метании ножа, пехотной лопатки и ручной гранаты на точность и эффективность, преодолевать водные преграды и оборудовать засады.

Организаторами соревнований приготовлена сложная программа испытаний для участников. Войсковым разведчикам также предстоит показать свое профессиональное мастерство в стрельбе из всех видов штатного оружия, вождении боевой техники по пересеченной местности, десантировании, тактической маскировке и выполнении специальных задач.

«Тропа разведчика» – самый сложный этап соревнования, где разведывательное отделение в боевой экипировке со средствами имитации преодолевает комплекс препятствий на время. В него входит: деревянный забор, полуразрушенное здание, проволочная сеть на кольях, высокий забор, кирпичная стена со стеклом, ров и ещё порядка 20 препятствий, имитирующих городскую застройку, подземные коммуникации и противопехотные укрепления.

Также военнослужащие совершат марш-бросок протяженностью 5 км по пересеченной местности с полной боевой выкладкой.

Преодоление комплекса препятствий развивает у военнослужащих выносливость, силу и ловкость, а также работу в команде.

4. Инженеры соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии ЮВО завершили полевой выход с подразделениями проведением тактико-специальных учений на местности. В ходе учений на общевойсковых полигонах на Северном Кавказе и в Закавказье военные инженеры обеспечили переправу войск через овраги и навели 40-метровые мосты грузоподъемностью до 60 тонн с использованием тяжелых механизированных мостов ТММ-3.

В течение трех недель военнослужащие проводили практические занятия по минно-подрывному делу, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию местности в различных условиях боевой обстановки. Также они изучили наиболее эффективные способы выполнения различных задач инженерного обеспечения боевых действий мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

При освоении инженерной военной техники военнослужащие ЮВО прошли специальный курс по экстремальному вождению, установке минных полей и проделывании в них проходов, научились вести разведку местности с обнаружением взрывоопасных предметов, проводить подрывы огневым и электрическим способами.

На полевом выходе в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Южной Осетии, Чечне и Дагестане было задействовано более 1,3 тыс. военных инженеров и около 300 единиц вооружения и военной специальной техники.

5. В преддверии Дня защитника Отечества в спортивном комплексе российской военной базы в Армении прошел Чемпионат дружбы по гиревому двоеборью среди военнослужащих России и Армении.

В соревнованиях принимали участие более 150 спортсменов в семи весовых категориях от 63 кг до абсолютной категории свыше 95 кг из силовых структур двух стран Гюмрийского и Ереванского гарнизонов.

Участники своей весовой категории должны были выполнить по два упражнения гирями весом 24 кг: толчок двух гирь руками от груди и рывок гири поочередно правой и левой рукой с выносом над головой.

Завершился чемпионат праздничным концертом и награждением военнослужащих, занявших призовые места в командном и личном зачете.

6. На российской военной базе в Армении на высокогорном полигоне Камхуд в рамках подготовки военнослужащих по стрельбе завершился отборочный этап состязаний по практической стрельбе из стрелкового оружия среди 10 команд от мотострелковых, разведывательных и снайперских подразделений.

Военнослужащие, проходящие службу по контракту, по условиям конкурса поражали цели из пистолета Макарова (ПМ) и автомата Калашникова (АК-74) со сменой огневых позиций, выбором положения прицеливания, на открытых площадках и из-за укрытий.

В соревнованиях по практической стрельбе принимали участие более 100 военнослужащих ЮВО. Военнослужащие, показавшие лучшие результаты на первом отборочном этапе, примут участие в окружных соревнованиях по практической стрельбе.