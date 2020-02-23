Турция перебрасывает не к сирийско-турецкой границе, как сообщалось ранее, а непосредственно в саму Сирию ЗРК ближнего радиуса действия ATILGAN на шасси М113а2.

На сегодняшний день, до вступления в строй ЗРС С-400, ЗРК ATILGAN PMADS (Pedestal-Mounted Air Defence Missile System) относится к категории наиболее современных зенитно-ракетных систем ближнего радиуса действия на вооружении ВС Турции, пишет ghall.com.

Данная система является полностью автоматизированной системой ПВО ближнего радиуса действия,на основе ракеты типа Stinger, действующей в режиме автономной скоординированной сети системы командования, управления, связи и разведки и другими средствами ПВО.

Данные системы стали перебрасываться в районе боевых действий в провинции Идлиб после того как при наступлении повстанческих подразделений, поддерживаемых ВС Турции, ВКС РФ нанесли прямой авиационный удар по турецкой армии.

Преимущество которое сегодня имеют сирийские подразделения Башара Асада над потенциалом ВС Турции заключается лишь в их поддержке ВКС РФ и насыщении сирийского региона российскими эшелонированными системами ПВО. Наличие ЗРК ATILGAN PMADS должно этот перевес если не нивелировать то сбалансировать.