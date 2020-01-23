Объемы модернизации ракетного крейсера "Петр Великий" сократят - нет средств

10:20 24.02.2020   Россия

Давно запланированную модернизацию тяжелого ракетного крейсера "Пётр Великий" проекта 11442 (шифр "Орлан") проведут с упором на ремонт и обновление главной энергоустановки корабля. 

Об этом Mil.Press FLOT рассказал источник в отрасли, знакомый с ситуацией.


По его словам, другие работы могут существенно ограничить из-за ряда факторов, в том числе финансовых. 

Учитывая возраст корабля и его систем, проведение масштабной модернизации может потребовать ряда опытно-конструкторских работ и значительных средств, добавил собеседник издания. При этом "Пётр Великий", который, в отличие от однотипного "Адмирала Нахимова", не был в консервации, находится в значительно лучшем состоянии и после ремонта ГЭУ может прослужить еще достаточно долго.

Другой информированный отраслевой источник сообщил Mil.Press FLOT, что полная модернизация корабля потребует, кроме всего прочего, перекладки кабель-трасс и проведения значительного объема иных электромонтажных работ. "Одно из самых проблемных мест как этого корабля, так и других старых крейсеров – состояние изоляции, которая сохнет и осыпается, – сказал он. – Другое слабое место – состояние общекорабельных систем в целом, здесь многое зависит от своевременного обслуживания и замены, например, протекторов".

При этом корпус кораблей проекта 1144 – достаточно долговечный и в случае своевременных доковых ремонтов может прослужить до полувека, резюмировал собеседник издания. 

В феврале 2020 года стало известно, что серьезной модернизации не подвергнется и 37-летний ракетный крейсер "Москва" проекта 1164, шифр "Атлант". 

Модернизацию "Петра Великого" планировали начать в 2020 году. Работы на корабле могут занять от 3,5 до 5 лет. В 2017 году глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что отправить флагманский корабль СФ на ремонт "было бы правильно" сразу после завершения работ на однотипном "Адмирале Нахимове". 

В 2018 СМИ сообщили, что ремонт "Петра Великого" начнут до окончания работ на "Нахимове". Последний, по словам замминистра обороны Алексея Криворучко, планируют передать ВМФ в конце 2022 года. С 2014 года модернизация "Адмирала Нахимова" продвинулась на 50%, говорил Криворучко в сентябре 2019 года. 

"Пётр Великий" – четвертый и последний в серии тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 1144 (11442), шифр "Орлан". Его заложили 25 апреля 1986 года на Балтийском заводе под наименованием "Юрий Андропов" и спустили на воду 25 апреля 1989 года. Корабль включили в состав флота в 1998 году под наименованием "Пётр Великий". 



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